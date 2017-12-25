2017-12-25 人民网－人民日报海外版

大昭寺是拉萨最古老的建筑之一，也是来拉萨旅游的人们必去的一个地方。大昭寺广场前，两边的煨香炉桑烟袅袅，旁边两根石柱上贴满了经文。我在人流中感受信徒们虔诚的诵经声，看那转经轮不停息地旋转着。信徒们的脚步总是匆忙的，拉萨大大小小的转经路，都要被他们的身体和双脚丈量。对他们来说，能来拉萨是他们一生的愿望和幸福，只要来到了，亲眼看到大昭寺和布达拉宫，就把自己一生的愿望了结了。

拉萨的天空很蓝，像清水洗过一般。蓝天上，一朵又一朵的白云浮动着。稍稍驻足，会发现在拉萨看云，其实也是一件快意的事。

拉萨的云，不同于内地见到的云彩，这里的云，因为高原气候缘故，似乎更飘逸轻巧。记得在哲蚌寺，进入寺内，想去展佛的山顶去看看，刚爬到半山坡，呼吸就困难起来，但头顶就有白云飘移了过来。似乎伸手就能把这些云朵捉住。如果是站在拉萨河边看云，感觉又和哲蚌寺不一样。站在拉萨河边，感觉天上的云高远起来，但变幻的样子很快，一会儿是头憨厚的小猪，瞬间又成匹奔跑的骏马。

布达拉宫是拉萨最高的建筑，它的显赫地位是西藏任何建筑都比不了的。站在拉萨的任何一个地方，都能看见红山之上布达拉宫巍峨的金顶。作为西藏最重要的文化符号，布达拉宫已有1300多年的历史。红白相间的宫墙耸立在红山之上。站立在布达拉宫上，常让人产生天地悠悠之感。

在1000多年前，这里曾有一个唐朝的女子，夜阑时分是怀着怎样的心情在眺望自己的故乡，思念自己的亲人。她从踏上拉萨这片土地后，就一直没有再回自己的故乡，也没有再见自己的亲人一面。一个年轻女子，内心要经受多少的煎熬和痛苦。但她以自己的坚韧和毅力，为藏汉两族和好做出了杰出的贡献，并受到了藏族人民的爱戴，成为藏族人们敬重的绿渡母。

在拉萨，流传着许多文成公主的传说和故事。在布达拉宫的墙壁上，有一幅反映文成公主和亲的壁画，它向后人们证明着藏汉和好的千年历史，也向每一个来布达拉宫的游客证明着一位伟大汉族女性的不朽青春。

天色渐暗，路边街灯开始亮了起来。这时的拉萨城就有了另一种风韵。夜色灯光里，在宇拓路，会让你感觉拉萨是一座现代而具有万种风情的城市。而在八廊街旧城区，拉萨城又是一位饱经历史沧桑苦难的悲苦老人。

没来拉萨前，天堂二个字对我只是一种遥远的感觉，而现在，我终于感觉到了天堂气息，眼前的一切是如此的纯净。拉萨的冬天，有一种令人流连忘返的天堂之美。