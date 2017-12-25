2017-12-25 林溪

记者近日获悉，布拉格市当地时间12月21日，在布拉格市召开的2017兰州文化旅游（布拉格）座谈会”上，特别设立了兰州文化旅游（布拉格）文化旅游推广联络处。进一步提升“中国西北游，相约在兰州”城市文化旅游形象的国际知名度和影响力，加深兰州市与布拉格市的密切协作，开发布拉格市乃至捷克的旅游市场。

兰州市文旅局向捷克国家旅游局主任Franek先生、国家经济商会代表介绍了绚丽多彩、独具魅力的兰州文化旅游特色，重点介绍了文化旅游产业的发展和旅游开发项目。

捷克国家旅游局主任Franek先生接受记者采访时表示，非常重视兰州市来捷克进行文化旅游推介，捷克旅游局将加大对兰州市旅游组团的力度，让布拉格、兰州两市互助发展旅游，促进两城旅游经济快速发展。

据了解，兰州是丝绸之路经济带核心节点城市，有着2200多年的历史，丝路文化、黄河文化、民族文化在这里交相辉映，呈现出丰富多彩的地域文化特色，留下了诸多的人文、自然景观和历史文化遗迹。

兰州市域内有五泉山、白塔山、中山铁桥、水车园、黄河母亲雕像等城市景观；周边有丹霞地貌特征的自然景观——树屏丹霞；有亚洲最大的恐龙“故乡”——马门溪龙化石遗址；有黄河文化精髓之一的马家窑彩陶艺术；有“陇上十三陵”之称的明肃王墓群；有国家级重点文物保护单位鲁土司衙门旧址；有被誉为“陇右第一名山”的国家级自然保护区兴隆山；有国家级森林公园吐鲁沟；出土过举世罕见的陶鼓、汉纸，有国宝文溯阁《四库全书》，有白塔寺、泰和铁钟、铜引佛殿等各类文物遗存点861处，各级文物保护单位264处，A级景区25家，2016年，全市文化产业增加值70．56亿元，接待国内外游客5341．97万人次，实现旅游总收入448．12亿元。（图片来自甘肃省兰州市旅发委官方网站）