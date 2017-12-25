2017-12-25 张洋 西藏商报

一个情字，诠释了人世间所有的爱，它包含爱情、亲情和友情。我们珍惜世间每一种感情，也感恩世间每一种感情。新年伊始，送爱的人一份礼物，把爱融入心底。爱心珠宝城特推出迎新年系列优惠活动，详情可到店内咨询，地址：拉萨市城关区北京东路25号赛康百货一楼。

唯有你·最臻贵

爱心珠宝是一家将本地文化与现代元素相结合的珠宝行，店内饰品琳琅满目，珍珠、玛瑙、藏式银器多种多样。值得一提的是店内的银木碗，众所周知，银木碗不仅具有经久耐用、别致美观、色泽明亮等特点，同时还具有盛食不变味、泡茶有香味、饮水不烫嘴的特质。除银木碗外，店内的茶架、酥油灯等精雕藏饰品也极具特色。

爱心珠宝的店长介绍，本次迎新年活动力度空前大，凡进店购物者，都送精美礼品一份。此外，很多商品也推出了打折优惠活动：黄金每克298元，并且以旧换新免工费；珠宝镶嵌类全场7.8折；藏式银木碗4.5折；藏式酥油灯特惠每克9元。

秉承着“传承千年 汇聚经典”的核心理念。中国珠宝喜迎新年特别推出以下三重惊喜，惊喜一：全场黄金每克优惠30元；惊喜二：全场钻石、镶嵌类宝石6.5折优惠；惊喜三：全场标价类饰品折后满1000元减100元，满2000元减200元，满3000元减300元，以此类推，优惠送不停。

心爱美·深爱你

爱，要用心去感受，并将之铭记于心。六福珠宝推出全新“爱很美”系列饰品，以灿若星辰的钻石诠释女性的魅力，映照出女性对爱和美的坚持，将心形元素融入钻石设计中，体现了对爱情的呵护，是送给爱人的不二之选。本次六福珠宝折扣优惠如下，A：购买镶嵌/K金类货品，可享受满1000元减168元，会员更享折上9.8折。B：1.购买黄/铂金类（按克销售）货品，可享工费半价优惠；2.购买黄/铂金类（按件销售），可享全单减6％的优惠。

翡翠不同于钻石饰品，因其价值主要取决于翡翠本身的质地。老凤祥银楼作为经典百年老店，其中翡翠镶钻戒指尤为耀眼，不仅镜面玲珑剔透，而且周围伴有18k玫瑰金镶嵌钻石，寓意着尊贵吉祥。新年到来之际，如果能将这样一份礼物送给家中的老人，是再合适不过的了。此外，老凤祥银楼推出新年钜惠：1.黄金0工费换珠宝；2.钻石、珠宝类全场8.8折。

爱心珠宝城为回馈新老顾客，2017年12月25日至2018年1月2日期间更有满额豪礼相送。购珠宝镶嵌类规定折扣（以下活动适用于爱心珠宝城旗下所有店铺）A：满1688元送精美礼品一份；B：满3688元送精美银项链一条；C：满5688元送美的微波炉一台；D：满7688元送品牌情侣手表一对；E：满16888元送品牌冰箱一台；F：满26888元送品牌电视一台。