2017-12-25 韩海兰 西藏商报

此次活动由自治区文物局统筹组织，西藏博物馆牵头，布达拉宫管理处和罗布林卡管理处等单位共同遴选各类精品文物122件（套），旨在进一步宣示西藏地方与祖国内地源远流长的历史关系，历代中央政府对西藏地区行使主权和有效治理的同时，展现西藏民族璀璨而独具魅力的传统文化，为维护祖国统一、促进民族团结和弘扬优秀传统文化发挥应有的作用。

据了解，该文物联展活动按既定计划先后在深圳、大连、沈阳等地巡回展出。 “最接近天空的宝藏——西藏文物精品展”在沈阳展览期间，共接待观众13余万人次，受到社会大众的广泛喜爱与好评。展览期间，人们不仅在每一件精美文物前驻足，发出由衷的感慨和赞叹，而且通过留言和致电等方式，表达了对展览组织单位和参展机构的感谢和赞赏。

12月10日，西藏文物联展沈阳站展览圆满收官，由西藏博物馆、罗布林卡和布达拉宫三家参展单位派出的撤展工作组已抵达沈阳，并在辽宁博物馆和华协国际珍品货运服务有限公司的紧密配合与大力协助下，按照严密的工作程序，于12月11日至13日完成了全部展品的撤展、点交、验收、造册和包装工作，观众调查报告、展厅24小时监控录像等展览资料均已悉数移交。

日前，全部展品均已安全运抵杭州，入库浙江博物馆存放，将于2018年1月12日在杭州站展览。明年在杭州，西藏文物联展将继续展出元代白兰王印、明代永乐皇帝封授妥巴阿摩葛为大国师诰书、明永乐年间的铜鎏金八瓣莲花密集金刚像和12-13世纪的阿底峡大师铜像等精品文物。

为了贯彻落实“让收藏在博物馆里的文物都活起来”等指示精神，在自治区文物局的统筹组织下，西藏于2016年启动了“西藏文物内地巡展”活动。