2017-12-25 张雪芳 西藏商报

民警正在对涉嫌酒驾的驾驶员进行登记。

忘记带驾驶证 当场被罚200元计1分

12月22日21时48分，拉萨市公安局交警支队古城大队民警来到林廓东路，他们在拉萨市市民服务中心附近设置了卡点，对过往车辆例行检查。“你好！请出示一下你的驾驶证、行驶证！”古城大队副大队长沈敬之说。听到民警的声音，这位女司机神色有点慌乱，在车里找了半天说：“不好意思，我的驾驶证好像忘在家里了，没有带。”于是，沈敬之要求其说一下身份证号码，通过后台查询，发现该女司机确有驾驶证。为此，针对其忘记带驾驶证这种情况，民警给她开具了一张罚单。

检查过程中，拉萨市公安局交警支队城东大队民警发现了一起一辆小型车灯光不齐的现象。前面的两个大灯灯光不齐，一个大灯亮，另一个大灯几乎不亮。“车辆灯光不齐，危害很大，驾驶员夜间容易看不清前方路况。”城东大队民警介绍，根据相关规定，车辆灯光不齐、驾驶员忘记随身携带驾驶证，分别要计1分、罚款200元。

在娘热路，城东大队民警对过往车辆例行检查时，要求一辆黑色轿车的女驾驶员出示驾驶证、行驶证，之后，告知其进行酒精测试。当女驾驶员听到这话时，突然加大油门，驾驶车辆向前方冲去。见此状况，城东大队民警立即驾驶警用摩托车追赶，在娘热路与当热路交叉路口，将其拦下，并要求其下车接受检查。

但该女驾驶员下车后，拒不接受民警对其进行酒精测试，并对民警提出的一些问题拒绝回答。

城东大队副大队长李世坤介绍，这辆黑色小型轿车驾驶员在民警检查时，突然开车闯卡，逃避检查。在开车跑了300多米后，被民警拦截了下来。询问过程中，该女驾驶员承认自己酒驾。目前，该案件还在处理当中。

涉嫌醉酒驾驶车辆 四人被带到医院抽血检测

城东大队事故中队民警袁野介绍，目前，每位民警都配有手持酒精快速测试仪。在检查过程中，只要驾驶员对着酒精快速测试仪吹一口气，两秒之内，就可以测出驾驶员是否涉嫌饮酒驾驶机动车。

12月22日23时许，城东大队民警在当热路查获了两名涉嫌饮酒驾驶机动车的驾驶员。其中，李某经过吹气式酒精测试，酒精含量超过94mg/100ml，初步测定为涉嫌醉酒驾驶机动车。为了进一步确认，民警将其带到了自治区人民医院进行抽血检测。

来到医院，前来进行抽血检测的不只李某一人，还有另外三个人也在排队等待抽血检测。这几个人均涉嫌醉酒驾驶机动车。“凡是查获的涉嫌醉酒驾驶人员，当晚均被带到了自治区人民医院抽血检测，三天之后，民警会根据医院抽血检测结果，按照相应的法律程序，对涉嫌醉酒驾驶的人员向法院提起诉讼，他们将面临法律的严惩。”袁野说。

拉萨市公安局交警支队特勤巡逻大队副大队长李铁柱表示，在元旦、春节、藏历新年来临之际，车流量、人流量较大，拉萨市公安局交警支队将进一步加大对重点路段、时间段和事故频发路段的巡控力度，重点查处超载、超速、酒后驾驶、无证驾驶、假牌假证、挪用、遮挡号牌、驾驶报废、改装、拼装机动车等严重交通违法行为，一旦查获，将持零容忍态度，绝不姑息。在此也提醒广大驾驶员朋友们，随着拉萨市机动车保有量持续增加，广大驾驶员应提升对危险驾驶罪的认知，不要抱任何侥幸心理，切莫酒后驾车，以身试法。为营造安全的道路交通环境，希望大家能够提高交通安全意识，依法驾驶车辆，保障市民群众的生命财产安全。

在元旦、春节、藏历新年来临之际，为严厉打击酒驾、醉驾、无证驾驶等严重交通违法行为，12月22日晚，拉萨市公安局交警支队出动警力170余人，警车12辆、警用摩托车30辆，在拉萨市区临时设置10个点位，对夜间涉嫌饮酒驾车、醉酒驾车、无证驾驶等严重交通违法行为展开集中突击整治行动。据统计，拉萨交警当晚共查获涉嫌酒后驾驶案件12起，其他各类交通违法行为56起。