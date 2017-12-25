2017-12-25 李海霞 西藏商报

为进一步延长牦牛产业链、增加附加值，促进农牧民增收和农牧业增效，23日下午，拉萨市牦牛育肥座谈会召开。会上，拉萨市农牧局局长崔勇刚介绍，“今年以来，拉萨加大育肥力度，全力打造牦牛产业，构建产业链条，积极推动牦牛育肥各项工作，研究制定了《拉萨市良种牦牛改良方案（2017-2020年）》和《拉萨市牦牛短期育肥方案（2017-2020年）》，明确了全市牦牛育肥工作目标任务及工作措施。同时制定了《2017年拉萨市牦牛改良及短期育肥培训方案》，旨在提升牦牛产区县技术水平。”

目前共有7家牦牛育肥合作社 将建立四级牦牛短期育肥科技推广服务体系

据统计，截至目前，拉萨市共有牦牛育肥合作社（企业）7家，开展牦牛育肥8303头，目前，育肥出栏共4871头。

记者了解到，今年在当雄县筛选了17户养殖大户，作为家庭示范场，目前已完成12户示范场基础设施建设。“从近期调研情况来看，各县区高度重视牦牛育肥工作，想方设法促进牦牛育肥工作建设步伐，特别是当雄县自筹资金，积极开展牦牛家庭牧场试验示范，积累牦牛育肥经验，为全县牦牛育肥工作奠定了坚实的基础。”崔勇刚介绍，下一步，将建立饲草供给供应体系，从而提高牦牛生产能力。

同时，还将依托国家肉牛牦牛产业技术体系和区内优势科技力量，加强牦牛育肥技术创新、模式创新，建立健全区、市、县（区）、乡（镇）四级牦牛短期育肥科技推广服务体系，加大牦牛良种选育、营养调控、环境控制、饲草生产、高效育肥、放牧管理、草地修复、产品开发等关键核心技术集成示范力度，培养一批有知识、懂技术、能创新、敢创业的牦牛育肥致富能手和新型职业农牧民，全面提高牦牛短期育肥质量和效果。

推行订单牧业等模式 建立多种形式的牦牛养殖小区

在产品推广上，拉萨市将依托市、县净土健康产业公司，瞄准高端市场，实施牦牛差异化育肥，做大做强牦牛肉直销店、展示店、体验店。“还要瞄准大众市场，按照适度超前、布局合理、流转顺畅、竞争有序的建设思路，大力开展牦牛低成本育肥，推行‘订单牧业’等模式，建立健全牦牛育肥生产、冷藏、储运、营销体系，搞好产销衔接，着力构建符合牦牛肉类现代流通发展模式。”拉萨市农牧局相关负责人介绍。

以当雄县牦牛主产区（产业带）为主，辐射其它县（区）牦牛产区，根据各县（区）资源分布和特点，建立多种形式的牦牛养殖小区，优化结构，提升牦牛生产效率与产出质量；以示范区为核心，大力培育牦牛养殖小区、牧民专业合作社、养殖专业大户，加强新技术、新模式、新业态展示和示范，继续实施适宜高寒牧区的两用高效日光暖棚设计应用、畜群结构调整和优化、牦牛良种繁育、母牦牛高效养殖、犊牛早期断奶等轻简实用技术，使示范小区成为引领和带动现代牦牛业的技术创新的先行区、标准化养殖的样板区和牧民实训区。