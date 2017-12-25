2017-12-25 李海霞 西藏商报

雪豹素有“雪山之王”之称，是一种神秘而美丽的大型猫科动物。作为高原旗舰物种，它们行踪诡秘，在大地理尺度上针对其数量的科学估计，一直是全球保护界的难点。近年来，雪豹在西藏一些地方时常出没，引起了不少人的关注。

在2008年召开的“全球雪豹分布区评估及保护规划”会议上，总面积约70万平方公里、平均海拔近5000米的羌塘，被划为“一类保护单元”。专家估计，当地雪豹种群数量较大，且可长期自然存续。然而，一直以来关于羌塘雪豹的种群密度及变化、空间利用规律、人兽冲突情况等，几乎没有任何科学信息。为了知晓雪豹种群密度，建立生物本底数据库，并为接下来的保护行动奠定基础，今年11月份起，广州市远望野生动物保护服务中心（以下简称“远望”）在羌塘开展了雪豹调查。

已完成一期样地选择 共布设115台红外相机

此次考察涉及范围包括西亚尔-阿木雪山区域、江爱山区域、帕度措西北部山地、诺尔玛措东部山地、协德乡西部山地、木嘎雪山西部区域、玛依岗日东部山地。“本次考察期间，我们同时扩充了羌塘雪豹监测网络。包括之前的色林措样地，目前羌塘雪豹监测网络南北跨度约270公里，东西跨度约220公里。相机点位平均海拔约5050米，是目前世界海拔最高的雪豹监测网络。”参与此次考察的远望科考人员梁旭昶介绍，“目前已完成了一期样地选择、实地调查、红外相机部署和羌塘专业管护员培训。明年1月，会在现有的色林措样地基础上进行扩充，将样地所在乡建设成为中国首个全境开展雪豹科学监测的行政乡，为日后开展雪豹景观综合保护打基础。完成后，羌塘雪豹监测网络将覆盖雪豹栖息地3500平方公里。”再到明年4月，会进行第一轮红外相机数据收集和分析工作，与此同时，他们还要开展管护员红外相机维护技术培训。明年10月，进行第二次回收。

据悉，该阶段的考察中共布设了红外相机115台，等到明年1月还将布设约100台，这些红外相机布设也是有讲究的。梁旭昶介绍，“选定样地后，将该样地划分为若干连续的5公里×5公里的网格。每个网格中，部署两个红外相机点位，相机点位相距1公里以上。”

不少读者关心目前已识别出了多少雪豹个体，对此远望相关负责人表示：“因为本次调查是相机架设阶段，还没有数据回收，这些相机将长期放置野外，需等到2018年4月份，所以不涉及雪豹个体识别。但初步调查显示，多个区域雪豹痕迹的遇见率非常高。从中可以看出，如同我们之前预计，羌塘雪豹的分布之广、数量之多有可能被严重低估。”

开展野生动物监测集中培训 试点“社区保护地”新型保护机制

据悉，羌塘雪豹监测网络的建设过程，始终伴随着保护区能力建设同步进行。在双湖县林业局支持下，远望针对双湖县7个专业管护站共28名管护员开展了野生动物监测集中培训，培训内容包括全球定位系统简介、依据坐标识图、雪豹痕迹识别、红外相机架设和红外相机维护。

随后，远望还为那曲地区36个专业管护站百余名管护员和各县林业局代表授课，授课内容为“怎样科学保护雪豹”。

“经过课堂培训，学员基本建立了针对雪豹调查的初步认知和设备使用能力。随后，多名管护员亲身参与了实地调查工作，在实践中学习监测设备使用和调查方法。我们计划带动更多的管护员参与2018年4月的数据回收工作。目标是通过一年左右的实践锻炼，羌塘雪豹监测网络的维护工作主要由专业管护员承担。”梁旭昶告诉记者。

此外，他们在外业期间走家入户，向牧民群众和管护站发放了“野生动物是我们羌塘的骄傲”主题年历海报，以激发群众热爱家乡野生动物的自觉性。同时，他们积极探索国内外成熟保护机制在雪域高原的适用度，从而提升保护投入效能。在生态保护价值较高区域，他们还嫁接了社会资源，试点“社区保护地”这一新型保护机制。