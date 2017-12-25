2017-12-25 王雨霏 西藏日报

一幢幢错落有致的藏式大院，一排排具有民族特色的围栏和排水沟，一条条宽阔的水泥路，村民们脸上无不洋溢着幸福快乐……这是记者走进林芝市巴宜区八一镇永久村看到的景象。

这些都得益于林芝市巴宜区开展的“美丽乡村·幸福家园”项目建设活动，巴宜区发改委主任科员央金卓嘎介绍，永久村只是活动开展的一个缩影。自2015年起，巴宜区积极选取城区周边村庄，开展“环境美化、功能优化、道路硬化、设施强化”四化建设，旨在突破城乡二元发展瓶颈、全面缩小城乡综合差距、改善城郊结合地带环境风貌、提高乡村居民生产生活水平。

说话间，记者看到不远处一个村民在打扫他门前的垃圾，他叫次仁旺堆，已经在永久村住了20年。说起以前的土路，次仁旺堆颇有感触：“以前我们村里全是土路，用‘晴天一身灰，雨天一身泥’来形容一点都不夸张，电和水也是一会儿来一会儿停，特别不方便。自从美丽乡村开始建设以后，路变成了平坦通畅的水泥路，水、电、下水管道也全部都畅通，环境变好了，我们住着也比以前舒坦多了。”

永久村作为2015年巴宜区“美丽乡村·幸福家园”项目建设的首批试点村庄之一，对村庄供排水工程改造、道路硬化、电网改造等基础设施和景观小品、围墙美化、栈道铺设等环境风貌等进行改造，截至目前已有两年多的时间，不仅改变了城乡结合地带的环境风貌和村民的生产生活条件，还为缩小城乡收入差距、村民增收致富提供了新的发展契机。永久村党支部书记鲁鲁告诉记者：“因为我们地处城乡结合地带，交通地理位置特别方便，在村里的综合环境水平得到提升后，许多外面的公司都愿意到我们村来租房、租地、开公司，村民们还多了条增收的路子。”

不仅是永久村，在距离该村不远的八一镇巴吉村也充满了欢乐祥和的气氛，有的村民在打扫房间、有的村民在清除院子里的杂草……好不热闹。

“现在我们的围墙都是用砖和水泥砌的，电缆也是全部埋在了地下，路也都修成了光滑平整的水泥路，周围的生活环境一天比一天好，我们的生活质量得到了很大的改善，老百姓日子真是越过越好喽。”

“现在我们下雨天出门再也不用担心会弄一身泥了。”

“看着修好的围墙、水泥路，我的心情都会比平时好很多。”

说起巴吉村的改变，村民们赞不绝口。

……

除了这些已经建好的村庄，另外正在建设的村庄则呈现出一派热火朝天的施工场景。在布久乡杰麦村，记者看到工人们正在村里的停车场进行混凝土浇筑，距离杰麦村“美丽乡村·幸福家园”项目开工到现在已经进入收尾阶段。家家户户门前的水泥路，生活污水不再乱排乱放，冬天再也不用担心饮水问题，谈到这些即将成为现实的改变，村民米玛笑得合不拢嘴：“‘美丽乡村·幸福家园’项目实施后，村里的环境卫生得到了很大改善，大家都很期待这个项目尽快完工投入使用。”

为进一步响应国家新型城镇化和社会主义新农村建设的号召，深入贯彻党的十九大关于“加快生态文明体制改革，建设美丽中国，大力实施乡村振兴战略”的具体要求，央金卓嘎信心满满地说：“我们将继续加大对城区周边农村的现代化建设力度，这不仅让人民群众能够拥有一个美丽宜居的生产生活环境，也是践行习近平总书记关于人民群众对美好生活向往的目标要求。同时，为进一步拓展项目建设成效，让更多居民分享社会发展红利，我们巴宜区积极筹措项目资金2250万余元，谋划林芝镇立定村、布久乡卓木村的‘美丽乡村·幸福家园’工程建设，现已进入规划编制阶段，计划于2018年开展项目建设。”

一个个村庄美丽如画，一张张笑脸幸福洋溢，蓝天、碧水、绿地……这些无不显示出巴宜区村庄发生着翻天覆地的变化，如同一颗颗璀璨的明珠闪耀在西藏江南。