2017-12-24 陈卫国 中国西藏网

2017年即将结束，这一年里，西藏各族群众度过了很多精彩纷呈的节日，享受着新时代幸福的生活。长久以来，这些具有浓郁地方特色的藏族传统节日，成为展示藏族文化的重要舞台。

2017年2月27日，藏历一月初一，藏族人民迎来了藏民族2017年的春节——藏历火鸡新年。图为拉萨市城关区娘热乡阿坝林卡社区内的居民庆祝新年。摄影：贾华加

2017年6月9日，藏历四月十五，藏传佛教认为释迦牟尼诞生、成道、涅槃均在这一天，历时藏历四月一整月的萨嘎达瓦节在这天也进入高潮。图为拉萨八廓街上转经的信教群众。摄影：杨悦笙

望果节是西藏农村最为热闹的节日之一，在拉萨、日喀则、山南等地最为流行。每年藏历五月至七月间举行，具体日期依各地农事时间而定，历时1至3天。图为7月7日，西藏山南隆子县隆子镇忙措村举行“望果节”仪式，来源：新华网

8月21日，藏历六月三十，西藏拉萨迎来一年一度的雪顿节。作为雪顿节的序幕，哲蚌寺举行展佛活动。清晨的拉萨烟雨朦胧，僧人们为巨幅强巴佛像唐卡覆上白色幕布。摄影：李元梅

9月22日，藏历八月初二，历代班禅驻锡地扎什伦布寺举行传统的“寺莫钦波”跳神节。摄影：王淑

12月3日，藏历十月十五日，是藏传佛教传统的民俗节日“仙女节”，盛装的妇女们迎接一年一度专属她们的节日。图为“仙女”们在白拉姆像前边舞边饮。摄影：贾华加

12月12日，藏历十月二十五，这一天是藏传佛教格鲁派一年一度的传统宗教活动—“甘丹昂确”，又称“燃灯日”，是纪念藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师圆寂成佛的日子。图为年轻僧人在点灯。摄影：赵耀（中国西藏网 综合/陈卫国）