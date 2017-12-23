2017-12-23 国际在线

第十九届冰雪温泉节开幕式现场

“冰雪世界峨眉山，四海冰粉狂欢派”，峨眉山第十九届冰雪温泉节开幕式暨第三届“冰雪勇士”挑战赛于12月23日在峨眉山金顶景区隆重举行。百名“冰雪勇士”汇聚峨眉，再战金顶之巅，极限挑战高山严寒，开启峨眉山冰雪温泉旅游季的宏大序幕。

峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长王东发表讲话

今年，峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长王东同志提出“重上峨眉山”发展战略，峨眉山在20年发展成果基础上，吹响观光旅游向休闲度假目的地全面升级冲锋号，开启创新发展新征程。

峨眉山1999年举办首届冰雪节，至今已经成功举办18届，从每年12月延续至次年3月；峨眉山冰雪温泉节，已跻身“四川十大民俗节日”，是全国冰雪粉丝盛大的冰雪温泉派对，于全国景区率先树立的一面冬游旗帜，走出一条“冰雪盛宴，淡季不淡”的市场新路。

乐山市政协副主席刘波宣布开幕

1998年，峨眉山雷洞坪滑雪场诞生，成为四川首个高山滑雪场，填补了四川冬游市场的空白；1999年，峨眉山举办首届冰雪节，开创四川景区冬游先河，率先推出冰雪主题十大冬游项目。2003年峨眉温泉基地建成，“冰雪”、“温泉”完美结合，“峨眉山冰雪节”迈向了“峨眉山冰雪温泉节”新时代，形成“北有亚布力、南有亚龙湾、西有峨眉山”中国冬游三足鼎立的格局；2005年，峨眉山美食村、金顶美食林开业，升级了峨眉山冬季美食文化。峨眉山冰雪、温泉、祈福、美食、武术冬季度假体系全面配套。

峨眉武术表演

2015年冰雪温泉节开展首届“峨眉山‘冰雪勇士’挑战赛”，之后年年举行，成为峨眉山冬季一道靓丽的风景线。每届“冰雪勇士”挑战赛限招募100名挑战勇士，吸引近千名冰雪粉丝和养生爱好者报名参赛，挑战峨眉山“冰雪神功”。

百名“冰雪勇士”极限挑战高山严寒

“冰雪神功”于2003年由国画大师张大千弟子杨铭仪老先生在海拔3099米的万佛顶独创，集“冰雪、武术、禅意”与一体形成峨眉山独到的冬季养生之道，受到全国媒体和四海“冰粉”热烈追捧。目前，百度搜录“冰雪神功”词条超过8万条，练习冰雪神功已经成为冬游峨眉新风尚。

最后两名勇士争夺赛挑战冠军

本届冰雪温泉节，各地“冰雪勇士”已汇聚峨眉，“第三届峨眉山“冰雪勇士”挑战赛”再战金顶之巅，冰雪神功将再现江湖。

峨眉山如同冰雪派对的造梦者，每年都会注入新元素，不断擦亮冰雪温泉节品牌。引领全国市场纷纷响应。2003年东北市场打响“麻辣冬日二三五，冰雪温泉两重天”主题；2006年重庆市场推出“金顶圣雪映金佛，灵秀禅汤洗峨眉”主题；2007年南方市场推出“南国无冬，峨眉有雪”系列产品；2009年西北市场启动“峨眉滑雪泡温泉，云上金顶拜普贤”系列宣传；2013年开展“慢生活从峨眉山开始——首届冰雪温泉微博节”活动。

雷文斌以13分59秒的成绩夺冠

18年来，峨眉山以“冰雪温泉节”品牌引领冬游度假游客逐年攀升。冬季游客从1999年20万人次上升到2016年80万人次，涨幅达300%，18年共接待冬游游客过千万，一举打破峨眉山淡季旅游瓶颈。

“冰雪勇士”挑战赛冠军雷文斌接受媒体采访

18年来，峨眉山冬季共接待女性游客550万人次，占比55%；男性游客450万人次，占比45%。青少年游客250万人次，占比25%；中青年游客600万人次，占比60%；老年游客150万人次，占比15%。

峨眉山金顶

18年来，雷洞坪滑雪场共接待游客60万人次，其中男性游客36万人次，占比60%；女性游客24万人次，占比40%；儿童20万人次，占比33%；成人40万人次，占比67%。2003年至今，峨眉山三大温泉累计接待154万游客，峨眉山冰雪温泉冰火两重天已成当下冬季度假新时尚。

冰雪奇缘亲子主题乐园

“冰雪奇缘亲子主题乐园”全新登场

本届冰雪温泉节，峨眉山瞄准亲子度假人群，打造峨眉山冰雪新体验，体现“好耍、欢快、互动、养眼”四大亮点。今冬的峨眉山将成为游客“来了就不想走，耍了还想来”的南国冰雪旅游目的地。

冰雪奇缘亲子主题乐园

围绕“耍”字做文章，打造峨眉山“冰雪奇缘亲子主题乐园”。峨眉山高山雷洞坪滑雪场原占地面积30亩。今年全新打造面积300亩“峨眉山冰雪奇缘主题乐园”。扩容后雷洞坪滑雪场整体面积提升至330亩，较之前面积扩大10倍。

在冰雪奇缘欢乐世界滑雪的游客

主题乐园突出卡通趣味和情景互动两大特点。设置三个主题情景体验和两个玩雪互动体验，以儿童喜爱的情景游戏和经典动漫形象营造峨眉山童真浪漫互动乐园。

冰雪奇缘亲子主题乐园

主题场景一：冰雪奇缘之约会艾莎公主。小朋友在四个动物人偶和“艾莎公主”带领下共同完成快闪体验。主题场景二：冰雪奇缘之熊出没。小朋友扮演“熊大”和“熊二”， “追捕森林的敌人——光头强”，完成“保卫森林和平”的任务。主题场景三：冰雪奇缘之白雪公主和七个小矮人。“森林王子”带领小朋友在密林深处点亮幸福之光唤醒“白雪公主”。

冰雪奇缘亲子主题乐园

玩雪互动一：冰雪奇缘之“雪地狂欢”，小朋友堆雪人、打雪仗的天堂。玩雪互动二：冰雪奇缘之“冰雪迷宫”，家长指挥小朋友穿越迷宫，亲子互动的乐园。

精彩活动天天有 滑雪温泉票免费抢

伴随着峨眉山第十九届冰雪温泉节的启幕，冰雪温泉节系列活动相继展开。提升游客体验，为期四个月的冰雪温泉节“天天有活动，周周有精彩，月月有主题”。

在冰雪奇缘欢乐世界滑雪的游客

峨眉山第十九届冰雪温泉节开幕式之后，12月28日“万人耍乐山，重上峨眉山”，2018年1月1日的“千里结缘峨眉山，迎新祈福阖家欢”金顶千人元旦祈福，1月24日的“盛世拜普贤，腊八结善缘”腊八节施粥法会，以及2月15日至3月2日“重上峨眉山，新春拜普贤”迎新春主题活动。

亲子滑雪

免费滑雪和温泉抢票活动天天有。今年冰雪温泉节期间，峨眉山将通过识途网、峨眉山微信订阅号、服务号和峨眉山新浪微博，同步推出免费高山滑雪和免费泡温泉抢票活动。

小朋友在冰雪奇缘亲子主题乐园玩得不亦乐乎

“钜惠峨眉山，冰雪温泉两重天”，第十九届冰雪温泉节期间，峨眉山红珠宾馆、峨眉山大酒店、峨眉山温泉大饭店将推出众多的“住宿+温泉”优惠套餐。另外，峨眉山特意为小朋友推出精美的《峨眉山研学旅行纪念册》。纪念册搜录今冬峨眉山系列亲子活动，预告明年峨眉山动植物、地质、国学等研学旅行特色项目，记录小朋友在峨眉山研学成长经历，陪伴小朋友快乐成长。

峨眉云海

峨眉“小金顶” 全新打造观景赏雪新线路

峨眉山冬季素有“银色世界”之称，雪后的峨眉山是一场刚刚苏醒的美梦，这里有亚布力般的冰雪，有吉林般的雾凇，更有海南般的阳光。每年12月初，从山顶到山脚，飘舞的雪花漫漫浸润凝聚，尽情展现着它的千姿百态的造型。

峨眉风光

冬季是峨眉山一年中最美的季节。冰天雪地与峨眉山的俊秀相映成趣，形成独特的自然风光；峨眉山最著名的日出、云海、佛光等景观，亦在这个时节呈现出别样风姿。

峨眉日出

今冬，峨眉山景区全新推出赏雪观景新线路，在“双水井—滑雪场—雷洞坪—接引殿—太子坪—金顶”的传统观雪线路基础上，新推出峨眉山世界遗产新线路，即“万年寺—初殿—华严顶”。华严顶也称“小金顶”，可回眺金顶、洗象池，俯瞰大坪霁雪，是峨眉山赏雪拍雪的黄金点位。同时这条线路是不可多得的集文化、灵猴、雪景、生态于一身的徒步精品线。（摄影 张承）