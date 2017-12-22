2017-12-22 唐闯 中国西藏网



图为康定机场

中国西藏网讯 行走四川省甘孜藏族自治州各地，在城市广场、在文化博物馆、在温暖的农家书屋、在设施齐全的村级文化活动室……我们可以看到,这里的老百姓正在享受着“文化惠民”给他们带来的丰富多彩的生活。文化，犹如一场春雨，无声地滋润着甘孜这片美丽的土地。

文化服务让群众的文化需求得以富足

“爷爷，这顶帐篷真好看，我们的祖先是不是就住在这样的帐篷里啊？”5岁的小拉姆指着博物馆里的虎皮帐篷不停地询问着爷爷洛绒。虽然小拉姆的问题很多，但爷爷还是耐心地为她解答。“过去一直没有合适的地方带孩子玩耍，现在只要一有时间我们爷俩就会来，这里不仅可以让孩子开动脑筋，还能让孩子了解到家乡悠久的历史文化”,洛绒老人说。

甘孜州民族博物馆馆藏文物共计1446件（套），其中国家一级文物10件、二级文物22件,以多种形式展示甘孜的历史、文化、生态、民俗等，包括祖先的足迹、藏传佛教的流传、土司文化掠影、茶马古道记忆、西康的变迁等内容，让前来参观的游客赞叹不已。

“别看我们书屋小，里面藏的都是宝，欢迎大家都来看，全面小康早实现……”乡城县青德镇仲德村农家书屋管理员四郎尼玛用自己创作的打油诗为书屋打起了广告。在他的精心管理下，书屋已经成了村里的文化中心。“我利用各种方式向乡亲们宣传读书的好处，还上门送书，培养大家的阅读习惯。”四郎尼玛告诉记者。

“农家书屋”工程为农村建起农民身边的图书馆，“送文化下乡”活动将高质量的文艺表演送到乡村农家，“农村公益电影放映工程”每月放映一场公益电影……如今，覆盖乡城县全县农村的公共文化服务从无到有、从村到户，丰富了农民的文化生活。据了解，近年来甘孜州不断夯实文化基础设施建设，大力推动文化事业发展，乡镇和行政村都建成了功能完善、富有香巴拉特色的公共文化基础设施，极大地丰富了群众文化生活。

文旅活动让群众的精神生活更加丰富

品诗歌、看赛马、耍坝子、体验康巴风情……在“世界高城”理塘，台湾游客李淑晟被眼前的一切深深吸引。她激动地说：“没想到在这里能感受到如此厚重的藏文化底蕴，真是不枉此行。”

道孚“安巴农耕文化旅游节”盛大上演，惊艳了数万游客和上百家新闻媒体。此次节会既给广大群众带来了精彩的文化体验，又为道孚走农旅结合之路注入了强劲动力。

2017年甘孜州举办山地旅游节、诗歌节、登秋节等文化旅游活动15场次，种类丰富、形式多样、覆盖广泛的文体活动极大地丰富了甘孜群众的精神文化生活，展示了甘孜文化魅力。

文化传承让群众的致富路更加美丽

当“海峡两岸记者四川行”联合采访团来到炉霍县探访唐卡艺术传承时，台湾《经济日报》记者李淑慧被一幅幅精美的唐卡吸引，她说：“过去只是在电视上见过，第一次这么近距离接触唐卡，内心十分激动。”这是藏文化特有的艺术形式，也是甘孜丰富的文化遗产之一，相信随着当地经济的加速发展，更多具有厚重底蕴的藏民族文化产品将走向世界，让更多的人认识甘孜。

近年来，郎卡杰画派唐卡将文化传承保护和群众就业增收有效地结合起来，逐渐走出了一条“政府扶持、公司培养、定向就业”的发展道路。

炉霍县唐卡协会会长雍珠洛吾介绍说：“政府提供给我们学校，企业进来培养学生。培养出来的学生，优秀的可以在我们公司签约，我们就按照学生手艺的等级来发工资。这样的模式还解决了部分残疾人、特困农牧民、孤儿等的就业问题，比如说聋哑人和残疾人，他们在其他工作岗位上不适合，但是在这个地方画画就很合适。”目前，郎卡杰唐卡将唐卡产品与旅游产品结合起来，市场效益明显，产品供不应求，唐卡文化产业已发展成为当地重要的可持续致富产业。

全域旅游，绿色经济充满文化魅力

在丹巴县，在县委宣传部的支持下，文化从业者蔡虹和朋友降初成立了“降初扎西嘉绒匠人艺术工作室”，挖掘嘉绒历史文化和民族文化资源，彰显丹巴文化底蕴和人文魅力。工作室成立以来，他们结合当旅游业的发展，通过传承创新嘉绒文化，助力当地百姓增收。丹巴县甲居村民桂花转变发展观念，在发展旅游中尝到了甜头。刚开始搞民居接待时，桂花觉得自家老房子“土”，于是按照星级酒店的样子对老房子进行改造，但生意却仍不理想。后来，在“嘉绒匠人”团队的帮助下，桂花的民居拆掉了水泥墙，恢复了原汁原味的藏寨风格，此后的民居接待生意逐渐好起来，现在非常火爆，好评不断，收益翻了好几倍。



图为燕子沟红石滩

康定市俄达门巴村通过全域旅游从贫困村变为旅游景区，牧民也成为了股东。70岁的村民日泽高兴地说：“3年前的村子，萧条落后，我家算是全村37户贫困户中最穷的一户。一年后，村子被打造成了景区，我家的牧民定居房也被改造成游客接待住宿房。而今手捧旅游饭，一夜之间就脱贫了。”

在九龙县呷尔镇华丘村，老王在自家小院开办了可同时接待200人的农家乐，每当旅游旺季，纷至沓来的游客，让老王忙得不可开交，心里更是高兴。与此同时，村里还建起了100个蔬菜大棚和养殖基地，完成了连户路新修和扩建工程56公里，实现了沼气和太阳能热水器全覆盖。

甘孜州不仅是丰富多样的自然生态区，还是多民族、多宗教、多文化的交汇地。这里既有崇尚保护生态环境、发展生态农牧林经济的“绿色文化”，又有继承和弘扬“长征精神”和“老西藏精神”的“红色文化”，还有民族特色的“民族文化”，未来，甘孜州必将形成“文化”与“旅游”深度融合的综合旅游发展模式，吸引更多的人踏上旅程向甘孜出发。(中国西藏网 图、文/唐闯)