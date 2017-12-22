2017-12-22 林溪 中国网

近日，由中国冰雪旅游推广联盟主办的中国冰雪旅游盛典在吉林省吉林市召开并发布了《中国冰雪旅游发展报告（2017）》（以下简称《报告》）。2016-2017年冰雪季，我国冰雪旅游市场规模达到1.7亿人次，冰雪旅游收入约合2700亿元，我国已经成为冰雪旅游大国，正在向冰雪旅游强国迈进。

《报告》总结了2016-2017冰雪季（2016年11月-2017年3月）我国冰雪旅游发展的总体特征，分析了2017-2018冰雪季我国冰雪旅游的发展趋势并指出，我国大众观光和休闲度假并重的中国特色冰雪旅游发展模式初步形成。

数据显示，2016-2017年冰雪季我国冰雪旅游市场规模达到1.7亿人次，冰雪旅游收入约合2700亿元，我国已经成为冰雪旅游大国。冰雪旅游成为落实习总书记“冰天雪地也是金山银山”、“三亿人参与冰雪运动”指示精神的主要支柱产业。

其中，冰雪观光游客占我国国内冰雪旅游总人数的72.4%，北国冰封、万里雪飘的壮美景色以及浓郁的本地民俗风情都成为冰雪旅游的重要吸引物，滑雪休闲度假游客占我国国内冰雪旅游总人数的27.6%，滑雪休闲度假只是作为冰雪旅游的一种重要旅游形式，而不是全部。

《报告》指出，未来中国冰雪旅游将进入高速增长的黄金时代。预计2021-2022年冰雪季我国冰雪旅游人数将达到3.4亿人次，收入达到6700亿元，冰雪旅游将带动旅游及相关产业的产值达到2.88万亿元，“三亿人参与冰雪运动”目标将在2022年提前超额完成。

值得关注的是，在冰雪旅游者中，同时选择冰雪与温泉的游客占到总游客人数的13.4%，冰雪和温泉这“一冷一热”资源成为重要的市场配对吸引物，成为很多游客必选的冰雪旅游套餐。