2017-12-22 钱春弦 新华网

随着中国发起的国际性组织世界旅游联盟正式成立，全球旅游发展“中国模式”不胫而走，成为此次世界旅游组织大会期间的一大热词。政府统筹、市场主导、进而通过成立世界旅游联盟，全民全域全球的旅游范例“中国模式”正成为全球旅游界的一项共识。

旅游业发展的中国模式，最重要一点就是全国一盘棋，着眼社会发展全局“补短板”，把握农村发展、扶贫攻坚等核心议题。对这一中国模式，瑞法依总结极为精炼：“中国为世界提供了很好范例——将旅游业作为优先发展的领域，在乡村发展及扶贫议题上，充分释放了自身潜力。”2016年5月，中国政府和联合国世界旅游组织共同在北京主办首届世界旅游发展大会，以《北京宣言》呼吁各国政府将减贫目标纳入旅游政策和战略。中国还宣布将实施一系列旅游业国际合作项目，与广大发展中国家一道共同促进旅游就业、改善民生。云集成都的各国旅游界人士，说起世界旅游联盟成立，无不强调这可以为减贫扶贫事业作出贡献。国家旅游局局长李金早强调，世界旅游联盟，要充分发挥旅游促进发展、旅游促进扶贫的重要作用。

中国迅速成为世界旅游投资、消费及进出口大国，全要依赖政府吗？当然不是。坚持发挥市场的决定性作用是旅游业发展“中国模式”的时代特色，正如国家旅游局局长李金早强调的，发挥好市场和政府“两只手”作用，进一步释放改革红利，激发市场活力。以市场为导向，促进旅游投融资，推动旅游产业持续向好。中国连续3年创新举办中国旅游投融资促进大会，推出“中国旅游业投资报告”“全国优选旅游项目”“中国旅游产业杰出贡献奖(飞马奖)”等系列举措。市场经济的主体是企业。中国旅游投资进入“黄金时代”的一大表现，就是企业成为旅游投资的中坚力量。2016年全国旅游业形成了以民营资本为主、政府投资和国有企业投资为辅的多元主体投资格局，继2015年突破万亿元大关后，2016年全国旅游直接投资达到12997亿元，同比增长29%。其中，民营企业投资旅游业7628亿元，占全部旅游投资的58.7%。中国旅游集团、中青旅、携程、华侨城等众多旅游企业加快融合扩张。国美、苏宁、中粮等传统企业也纷纷试水旅游业。互联网企业前10位中有9家投资旅游业，5年累计投资达350亿元，线上线下旅游企业渗透与融合加剧，传统旅游格局不断改写。目前，国内共有上市旅游业109家，市值合计4845亿元，国内旅游企业上市融资空间巨大。

全民、全域、全球，把握全民参与的大众旅游特征，提出全域旅游理念并迅速上升为国家战略，成立世界旅游联盟以推动全球旅游共治共享，就是旅游“中国模式”全球推广水到渠成的自然发展。众所周知，联合国世界旅游组织，美国、英国、瑞典、新西兰等30余个国家未加入该组织，而另有一些国家如加拿大、挪威、澳大利亚等先后退出该组织，致使其影响受限。世界旅游业理事会、亚太旅游协会、世界旅游城市联合会等非政府间国际旅游组织代表性不强，覆盖面不宽，旅游业产业链很长、跨国生产消费特征十分明显，因此一个全球性、综合性的非政府间国际旅游组织深受期待。金秋九月，云集成都的全球旅游界大咖对旅游发展的“中国模式”充满期待，因而也对WTA充满期待，中国业界有理由也有责任同全球同仁一起，使旅游发展“中国模式”更好地服务于旅游者行走于我们这颗不再孤独的星球。