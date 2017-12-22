2017-12-22 赵婷婷

国家旅游局21日发布了《景区游客高峰时段应对规范》，根据景区内游客量达到或超过日最大承载量的百分比，将游客高峰时段应对等级分为一、二、三级。当景区游客量达到日最大承载量时，景区应立即停止售票，并向游客发布告示，做好疏导。该《规范》将于2018年5月1日起实施。

根据景区内游客量达到或超过景区主管部门核定的日最大承载量的百分比，《规范》将游客高峰时段应对等级分为一级、二级和三级，分别用红色、橙色和黄色标示。其中，三级、二级、一级分别指景区内游客数量达到景区主管部门核定的日最大承载量的80％及以上，90％及以上和95％及以上，并分别用黄色、橙色和红色标示，一级为最高级别。

《规范》对三级应对分别做了具体规定。其中，启动三级黄色应急预案时，景区应开放所有游客通道，增设现场投诉受理点，快速有效处理游客投诉。启动二级橙色应急预案时，景区应启动售票、检票控制方案，调控进入景区的游客数量，通过分时入园、区内道路单向通行等方式，控制景区内游客数量。

启动一级红色应急预案后，景区应向社会公告，同时向旅游地游客公布客流量状况及应对办法，配合交管部门对景区外围重点区域和路段及时采取分流、疏堵、限入、劝返、单循环等交通管制措施，保障道路通畅。景区内重点区域和点位应采取分流、限行、单向通行等措施。

景区游客量接近或达日最大承载量时，应启动限流方案，做好限流工作。景区内游客数量达到日最大承载量时，应立即停止售票，向游客发布告示，做好解释和疏导等相关工作。

《规范》要求，景区应根据实际需要调整售（检）票窗口数量和售（检）票时间，适当控制游客等候时间，同时采取网络预约、电话预约等多种售票方式有效控制景区接待的游客数量和接待时间，并制定科学的游客分流方案和游览疏导路线。景区主要游览点、游客密集地段应安排专门人员负责秩序维护、游客疏导和安全应急等事宜。