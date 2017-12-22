2017-12-22 杨海琴 央视网

12月18日，由巨如集团、德安杰环球顾问集团主办的中国旅游投资盛典暨优质项目对接会在北京盛大开幕。

本次大会邀请河北、山西、山东、河南、江苏、浙江、福建、青海、云南等省市的200名市长、旅游局长参加、150个大型旅游投资企业董事长及总裁、60家主流媒体主编、以及著名词作家、导演等社会各界名流，超过400位嘉宾齐聚北京，共襄盛举。

大会分为“风、雅、颂”三个篇章。由联合国世界旅游组织专家、德安杰环球顾问集团董事长贾云峰主持，中国旅游研究院、亚太旅游协会、正和岛领导分别致辞，中国世贸组织研究会副会长、商务部研究院原院长霍建国和中国城镇化促进会副主席、国家住房和城乡建设部村镇司原司长李兵弟分别发表了主旨演讲。

中国社科院新闻与传播研究所传媒调查中心主任刘志明在大会发布了《2017中国旅游投资舆情报告》（以下简称《报告》），该报告数据来源于旅游舆情监测系统内22家舆情智库成员机构提供的共享大数据以及舆情实验室的系列调查数据，其中系统监测的各平台各类数据汇总合计每天总数据量超过10亿条。该报告重点分析了旅游投资舆情热度的变化、城市形象与旅游投资热度、关于特色小镇的舆情、旅游投资项目的舆情等。

报告显示，随着旅游基础设施和公共服务的改善，西部地区正日益成为投资者关注的新区域，后发优势明显，但对这些地区投资软环境的评价不高。旅游投资舆情热度以大众传媒（15%），网站（20%），微信（20%），微博（15%），聚合客户端（20%）、传播活动（10%）等6个方面影响力为衡量指标，依据该评价标准得到了旅游投资舆情热度省域TOP10，浙江省以91.6的得分高居旅游投资舆情热度榜首，江苏、山东、广东、北京依次排名第2到第5。

报告也指出了旅游投资热背后的问题与“陷阱”，1.众多项目流于形式，缺乏周密规划与数据支撑；2.投资数额大，但多数属于意向性，实地落地大打折扣；3.运营效果不理想，缺乏可持续性；4.烂尾问题开始显现，各地开发区建设是前车之鉴。

中国旅游研究院院长戴斌表示，旅游投资需要多元化发展，并非所有投资都要达到几十亿，上百亿的规模，有一千万，一百万的投资，只要能够解决我们旅游消费，特别是品质旅游的短板问题，一样是好的投资。同时投资方式不是只有新建的才叫投资，改建扩张同样是投资，需要政府、国有企业、民营企业以及外资的共同参与，使投资方式更加多样化。

此次盛典经专家评选，对10大旅游投资企业及10大旅游投资潜力项目，颁发了“战马奖”，并同时举行了正和岛文旅部落成立仪式，正和岛与唐山国际旅游岛"世界绿色生态岛"战略签约仪式。