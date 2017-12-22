2017-12-22 人民网－人民日报海外版

首届北京国际健康旅游博览会和2017健康旅游发展高峰论坛日前在京举办，来自国家旅游局、国家卫计委、国家中医药管理局的专家及众多海内外嘉宾围绕健康旅游进行了探讨。

在现阶段社会主要矛盾发生变化和全域旅游时代背景下，作为五大幸福产业重要组成部分的旅游和健康，其融合发展形成的健康旅游成为新兴业态和关注热点。健康旅游的发展将是满足人民美好生活向往的重要途径和新时代社会进步的重要推动力。

蕴含巨大价值

记者在博览会现场看到，健康旅游参展机构呈现多样化，包括旅游管理机构、医疗管理机构、中医药健康旅游示范区、健康旅游示范基地、健康养生、医疗美容、医疗保险、旅行社等。

国家旅游局副局长杜江在2017健康旅游发展高峰论坛上表示，目前健康旅游正在迎来融合发展、创新发展的战略机遇期。健康是促进人全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。在“旅游+”融合发展的背景下，健康旅游已成为满足人民群众旅游和健康需求的新方式，出现了高端医疗、特色专科、中医保健、康复疗养、医养结合等市场热点。

据世界卫生组织预测，到2020年，医疗健康相关服务业将成为全球最大产业，观光休闲旅游相关服务位居第二，两者结合将占全球GDP22%。中国健康旅游产业正迎来前所未有的发展机遇，人民对美好生活的向往，极大激发了健康旅游新需求。

有预测显示：2020年中国旅游业和健康服务业总规模将分别达到7万亿和8万亿元，健康旅游具有广阔的融合发展空间。为了更好地满足人民日益增长的健康旅游需要，国家旅游局和国家中医药管理局、国家卫计委等有关部门共同出台了《关于促进中医药健康旅游发展的指导意见》、《关于促进健康旅游发展的指导意见》等文件。北戴河、舟山群岛新区、九华山、桂林市、三亚市等旅游目的地已成为首批健康旅游示范基地。中国健康旅游发展方兴未艾。

健康旅游蕴藏着巨大市场潜力和社会价值，将成为解决新时代社会主要矛盾的重要推动力。健康旅游的发展有利于解决旅游业发展中存在的不平衡不充分问题，进一步提升旅游产品服务质量，创新旅游供给方式，丰富旅游产业业态。

内容丰富多彩

旅游本身有健康的内涵，通过旅游，人们的身心得到改善和发展。中国旅游研究院旅游产业运行与企业发展研究所副所长杨宏浩介绍说，在全球范围内，健康旅游规模非常巨大，而且增速非常快。健康旅游主要包括两个方面，一是医疗旅游，一是养生旅游。健康旅游在中国处于起步阶段，但健康旅游是人们的刚性需求甚至是长期的需求，因此有巨大的发展空间和广阔的发展前景。

健康旅游产品目前供给还不充分，这要求整合健康旅游的产业链上下游资源，打造健康旅游产业生态圈，合作壮大整个健康旅游的规模，通过持续不断全方位的创新，推进健康旅游持续健康地发展。

中国旅游研究院中医药健康旅游实验室负责人赵子鹤向记者介绍，现有的健康旅游产品形式主要包括求医问药型、观赏认知型、保健疗养型和产品采购型。按照健康旅游区域的功能，可划分为像北京、上海这样的一二线城市医疗旅游区，海南、腾冲等地的生态康复旅游区，贵州等地的保健购物旅游区和长白山等地的养生休闲旅游区。健康旅游的商业模式应有健康观光旅游、健康体验旅游、健康购物旅游、健康会展旅游、健康学术旅游和健康生态旅游等。健康和旅游的融合是健康服务技术和旅游产业的跨界融合，而不是简单的叠加。中国健康旅游行业未来的行业特点应是“走进百姓、区域发展、民族医药、精准扶贫”。

中医药游独具魅力

中医药旅游是健康旅游的重要内容，也是中国健康旅游的独特魅力所在。赵子鹤说，中医药旅游是以中医药的深厚文化内涵、独特理论体系和内容为依托，以各种中医特色养疗技术和健身方法、药材的观赏购买和使用为基本吸引物而产生的多种旅游活动。

国家旅游局和国家中医药管理局联合下发的《关于促进中医药健康旅游发展的指导意见》提出，到2020年，中医药健康旅游人数将达到旅游总人数的3%，中医药健康旅游收入达3000亿元；到2025年，中医药健康旅游人数将达到旅游总人数的5%，中医药健康旅游收入达5000亿元。国家旅游局、国家中医药管理局去年下发通知，用3年左右时间，在全国建成10个国家中医药健康旅游示范区，100个国家中医药健康旅游示范基地，1000个国家中医药健康旅游示范项目。

中国的中医药旅游受到海外人士的青睐。海外游客来到北京，不仅可以爬长城、看故宫，还可以享受针灸、推拿等中医服务。世界中医药学会联合会副秘书长陈立新介绍，中医药是中国独有的，是中国的品牌优势、技术优势，也是文化优势。北京拥有丰富的中医药资源，有多家中医院、多位国医大师和中医系统的院士，有最多的中医药国际组织，有优秀的中医药大学和著名的中医科学院。北京非常重视推动中医药旅游的发展，为外国朋友提供打包的中医药服务。

北京市中医管理局今年发布了首批30个北京中医药国际医疗旅游服务包项目，涵盖失眠中医综合治疗、头痛针灸综合治疗等30项，以特色病种为核心，筛选出治疗方案明确、疗效可期、时间可估、全流程服务、价格合理的服务项目，并可根据患者需求在就医的同时安排旅游项目。