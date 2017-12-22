2017-12-22 中国青年报

经过几十年的发展，尤其自2009年以来，在国家的高度重视下，旅游商品产业进入快速发展期，从2009年的3000亿元左右，发展到2016年的近1.2万亿元。但各地区旅游商品发展不平衡、不充分的问题仍然突出。浙江、海南、山东等地区旅游商品产业发展的主要成功经验可归纳为五大理念。

一、全域的理念

旅游商品的全域理念是：旅游者在任何地域空间内购买的商品均是旅游商品。即旅游者购买的、非服务的、可移动的商品就是旅游商品。按照2017中国特色旅游商品大赛的分类，旅游商品包括且不限于旅游食品类、旅游茶品类、旅游饮品类、旅游酒类、旅游纺织品类、旅游电子类、旅游化妆品类、旅游首饰类、旅游工艺品类和旅游纪念品类等20大类。全品类的旅游商品观念是旅游商品的全域理念的基础。旅游商品的设计、制造、销售、服务等全产业链是旅游商品全域发展的重要保证。

二、融合的理念

在旅游商品设计、制造方面，逐渐形成旅游与各产业的商品融合。从旅游商品创意设计起就是旅游+商品，利用旅游景观、景点、景区、旅游目的地的文化资源、物产资源，根据旅游者的需要开发旅游商品。其特点是，为旅游者设计的商品。商品文化味足或物产的地域特点明显。

在旅游商品的销售方面，逐渐形成各产业的商品+旅游的融合。各产业的商品因能够满足旅游者生活需要，又在旅游者达到的购物场所销售而产生的旅游购物行为而成为旅游商品。其特点是，商品本身的文化味虽不足，地域物产特点并不明显，但或是品牌知名，或是功能新颖，或是质量优益，或是价格低廉等原因，被旅游者购买，成为旅游商品。

三、生活的理念

发展能够为旅游者带来美好生活体验的旅游商品。从开发到制造，再到销售，都是以“能够为旅游者带来美好生活”为目的而被游客购买。让旅游者知道、看到、买的使之生活美好的旅游商品，应是旅游商品主管部门和旅游商品关联企业共同的定位。

旅游者越来越不喜欢华而不实脱离生活需要的东西。随着复游率越来越高，单一纪念性商品的市场也越来越小。实用性、功能性、趣味性等能够让人们的生活更安全、更卫生、更环保、更节约、更方便、更舒适、更有乐趣的商品更容易被旅游者所喜爱。

四、品牌的理念

品牌的力量是巨大的，旅游商品的品牌不仅包括旅游商品本身的品牌，还包括旅游购物店的品牌，旅游购物街的品牌，甚至是购物城市、购物旅游目的地的品牌。同时，品牌是质量、品种、价格等的综合体现。

打造品牌要从基础做起，要从有效的商标做起。打造一个品牌并不难，品牌知名了，质量差会砸掉品牌，服务差会降低品牌的价值，销量差会让品牌毫无意义，徒有虚名。品牌不仅要塑造，更要维护和发展。今天的品牌不等于明天的品牌，更不等于永久的品牌。

五、创新的理念

科技在发展，社会在进步，文明水平在提高，旅游者的需求在变化，旅游商品也要随之提升。各行各业都在创新，旅游商品必须不断创新，甚至要提前一点点，才能吸引旅游者，引导旅游者的购物消费。旅游商品的创新包括设计的创新，制造的创新，营销和销售的创新，为旅游者服务的创新，为旅游商品企业服务的创新，各有关部门引导旅游商品发展政策、措施的创新，有关研究机构、行业协会指导旅游商品发展工作的创新。

旅游商品的市场是巨大的，旅游购物消费的潜力、对地区经济的带动作用和对各类企业发展的作用都是巨大的。旅游商品的发展关乎人们生活、就业等诸多方面，涉及部门多、涉及企业多、涉及机构多，涉及方方面面，是扩大消费的重要抓手，需要认真地做，务实地抓，踏实地干。