2017-12-22 关子辰 北京商报

12月21日，中国旅游研究院发布《中国旅游集团发展报告2017》。随着当前连锁酒店营收和增速持续放缓，传统旅游企业利润摊薄，旅游消费市场进入品质化消费时代。同时，对优质品牌和高品质的旅游产品提出新的要求，并愿意为优质的产品和内容额外付费。新生代的消费诉求、消费理念、消费偏好的变化推动新消费时代的到来，并倒逼旅游供给方的创新，要以更好的产品服务于不断变化和升级的市场需求。

报告指出，近几年全国星级饭店数量和营收均出现负增长，2016年，全国9861家星级酒店的净利润仅为4.71亿元，其中在品牌酒店中，有限服务连锁酒店已从初期的高速增长步入缓慢增长阶段。据统计，2007年连锁酒店的增长率曾高达87.4%，到2016年酒店增速已降至12.4%，尤其经济型酒店已步入入住率和房价双下滑的阶段。在此情况下，一些酒店集团开始了重点投入中高端品牌。今年初，首旅如家总经理孙坚就曾对媒体表示，未来不久，首旅如家酒店集团旗下经济型酒店产品会全面升级优化。此外，华住酒店集团也增加了中高端酒店的布局。

除了酒店，报告还指出，旅行社方面，全国旅行社增长率持续下滑，2016年的增长率仅为1.15%。旅行社的净利润不断下滑，2015年，全国27671家旅行社的净利润为21.88亿元，平均每家旅行社的净利润仅为79071元。利润的下降让旅游市场进入了散客化、个性化阶段。

中国旅游协会会长段强表示，在面对个性化、多样化的市场需求，如何打造原创的IP旅游产品，为游客提供差异化、高品质的深度旅游体验才是未来探索的方向。