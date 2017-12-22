2017-12-22 西藏日报

自治区政协经济人口资源环境委员会认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和十九大精神；认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想和“加强民族团结，建设美丽西藏”重要指示精神；认真学习中央第六次西藏工作座谈会、自治区第九次党代会精神以及全面落实区党委、政府关于经济社会发展的各项决策部署。始终站在中央对西藏“两屏、五地、一通道”战略定位的高度，牢固树立西藏是国家生态安全屏障的思想，树立保护生态环境就是保护生产力、绿水青山就是金山银山的理念，特别是保护好雪域高原的一草一木、山山水水和世界上最后一方净土的重要指示，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，明确经济人口资源环境委员会在加快经济社会协调发展、推进供给侧结构性改革、着力改善民生和促进“美丽西藏”建设工作中肩负的重大历史责任，为区党委、政府制定西藏经济、人口、资源、环境等政策、编制规划、深入改革和推进重点项目提出了许多建设性意见，发挥了积极作用。

一是围绕中心、服务大局、开展专题调研。2014年，经济人口资源环境委员会以生态安全屏障保护与建设为专题，邀请环保、林业、水利、国土等方面的专业技术干部组成联合调研组，以西藏生态安全屏障保护与建设作为重点课题，先后深入7市地24个县1个边境口岸88个乡村进行实地考察调研，取得的良好成果为区政协召开《加快推进西藏生态安全屏障保护与建设》专题协商会奠定了基础、创造了条件。

二是凝聚智慧、建言献策、提交调研报告。西藏是我国生态安全屏障。为切实围绕中心、服务大局，经济人口资源环境委员会邀请驻藏全国政协委员、西藏政协委员，对西藏生态安全屏障保护与建设进行深入调研，形成了《关于西藏生态安全屏障保护与建设情况的调研报告》，分析了西藏生态安全的现状、存在的困难和问题，为推进西藏生态安全屏障提出了六项建议：1.夯实现有基础，不断扩大成果。2.遵循方针原则，确保正确方向。3.完善规章制度，构建长效机制。4.突出工作重点，统筹协调推进。5.完善规划措施，扎实稳步实施。6.紧扣目标任务，强化落实定力。

三是政治协商、民主监督，开展专题协商。经济人口资源环境委员会坚决贯彻落实党的十八大及各次全会和习近平总书记关于协商民主的重要论述。深刻领会其精神实质，积极探索协商民主在西藏的实践形式和途径，努力将协商民主运用于调查研究实践中。组织召开《构建生态安全屏障专题协商座谈会》，邀请各市地基层政协组织、各界代表人士、广大政协委员、相关职能部门领导开展协商，倾听真言、博采良策，使密切联系群众，协商于民、协商为民的思想得到体现。时任区党委常委、区政协党组书记、副主席，区党委统战部部长公保扎西、自治区副主席董明俊参加了会议，并做了重要指示，肯定了成绩，提出了要求。专题协商会，凝聚各方智慧和力量，集中商讨问题，多侧面探求解决办法，提出对策建议，具有一定深度、广度，成果显著，是西藏政协贯彻落实协商民主重大战略部署的具体措施和实践探索，会议得到了区党委政府领导的充分肯定，时任政府主席洛桑江村同志会后责成分管副主席边巴扎西同志牵头，启动西藏国家生态安全屏障《2008-2030》规划修编工作，对西藏开展协商民主、推进依法治国、推进生态安全屏障保护与建设工作产生积极影响。

四是履职尽责、参政议政，提交大会发言。1.在全国政协十二届二次会议就《从国家战略全局高度，加快推进西藏生态安全屏障保护与建设》进行大会发言。2014年，在俞正声主席亲自关怀下，全国政协第十二届二次会议大会秘书处安排经济人口资源环境委员会索朗多吉同志代表西藏11位全国政协委员联名在全国政协十二届第二次会议上，作了《从国家战略全局高度，加快推进西藏生态安全屏障保护与建设》的大会发言，有关建议得到党中央、国务院领导及国家有关部委的高度重视和积极评价，也引起了国内外新闻媒体广泛报道，充分展现出西藏政协委员的责任担当和良好风采。2.在全国政协常委会上就《以生态扶贫促进精准发力》进行发言并刊登在国家级理论研究刊物上。经济人口资源环境委员会主要领导亲自撰写的《以生态扶贫促进精准发力》和牵头撰写的《在精准脱贫攻坚中展现政协作为》和《清洁能源在城市采暖供暖中的主要问题和对策》课题组调研文章率先在《中国政协》《人民政协报》和《中国经济理事会论坛》等国家级理论研究刊物上刊登，有效宣传了新西藏、西藏政协协商议政和民主建设成果等。3.参与《羌塘高原生态文明建设区总体规划》编制。2014年8月，自治区政府专门邀请中国工程院院士专家考察团，赴那曲调研羌塘高原国家生态文明建设相关事宜，并与自治区主管领导和有关部门以及那曲地委、行署多次座谈，进一步明确了羌塘高原国家生态文明建设思路。在自治区政协的高度重视下，《羌塘高原生态文明建设区总体规划》成为自治区党委、人大、政府和政协的共识，并作为全国两会的重点议案（提案）。2015年2月，经济人口资源环境委员会组织召开自治区政协关于羌塘高原国家生态文明建设区座谈会，分管经济人口资源环境委员会副主席金世洵主持并讲话，委员会副主任江村旺扎向大家通报了羌塘高原国家生态文明建设区相关情况。会议听取了全国政协委员、自治区政协委员及区直参会部门领导的意见和建议。4.向全国政协提交《加快推进西藏清洁能源基地建设的建议》。针对西藏的能源发展特点和世界旅游目的地建设的发展趋势，经济人口资源环境委员会组织力量，协助全国政协委员撰写并向全国两会提交了《关于从可持续发展战略高度，加快推进西藏清洁能源基地建设的建议》，并提出了关于加快研究制定西藏清洁能源发展规划、落实相关具体政策措施，与国家“十三五”规划相衔接，统筹协调、分步实施、力争重点突破。研究支持西藏清洁能源发展的长效投入机制。建议国家建立部际联系会议机制，统筹推进国家西藏清洁能源基地建设等建议，得到了国家发改委和能源局等有关部门的高度重视和回复。

五年来，经济人口资源环境委员会提出了关于西藏生态保护、特色产业、生态旅游、生态扶贫等方面的意见建议，部分发言材料被大会列为全国政协常委会书面发言材料，得到了党中央国务院领导及自治区党委政府和政协领导的高度评价和赞誉，得到了国家发改委、能源局有关部委的充分认可、积极评价和回复，引起了国内外新闻媒体的广泛报道，取得了良好的效果。