2017-12-21 山西日报

现在，越来越多的旅游者不是直奔名山大川、名胜景区，而是穿梭在市井里巷、山野田畴，甚或选择一处心仪的古老山村、特色民居住下来，当一回原住民，过一段“旧时光”。此即所谓的全域游，随“旅游+休闲”的兴起而勃发，使休闲成为首选，而将景点游放到了其次。

这样一来，必然对提升休闲旅游品质提出更高要求。作为旅游规划者，如何适应市场需求，在旅游规划设计、景观营造、服务质量等方面，充分满足消费者的休闲需求便成为关键。从目前看，休闲旅游在山西尚处于起步阶段，可喜的是，打造黄河、长城、太行“旅游新三板”，让山西有望后来居上。

说穿了，“旅游+休闲”主要追求的还是精神文化层面的体验和享受。山西有着众多高品位的文化旅游资源，这是发展“旅游+休闲”的优势所在。旅游的本质是综合的文化审美，发展“旅游+休闲”，文化为魂，品质制胜。古老的华夏文明，为山西留下了灿烂的文化基因，也是发展“旅游+休闲”的强大法宝。

以“黄土高原上的布达拉宫”——盂县大汖村为例，依托深厚的文化沉淀，当地相继开发了大汖温泉、民宿客栈、观光采摘等一系列旅游产品，让游客在领略传统古村落魅力的同时愉悦身心。不论温泉也好，采摘也罢，最大的卖点始终是这个有着1500多年历史的古村落。可见，并不能因单纯强调文化的重要性而忽视了旅游配套产品的跟进，二者相辅相成，方能谋求发展。

近日，“携程”发布了上半年“休闲旅游目的地20强省市”，山西位列第11位。这意味着我省进入了最受国人喜爱的旅游目的地行列。未来，以文化为魂，推动旅游产品的更新和产业结构的升级，并最终改变旅游产业的发展模式，是山西休闲旅游发展的终极方向。

为此，首先需要构建大旅游市场体系，解放一切束缚旅游发展的管理体制和机制，用发展的眼光来形成一个开放的、创新型的市场化经营模式。其次，要加快开发休闲产品，跳出现有单一的观光式游览，强调游客的参与和体验性，提供满足休闲需求的多层次旅游产品。此外，还需盘活旅游市场投资体制，放宽政策，吸引有实力和发展眼界的社会资本注入。