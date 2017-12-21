2017-12-21 山西日报

“实施乡村振兴战略”由党的十九大报告首次提出，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字成为总要求，既为农村发展绘出美好蓝图，也让农民心中增添无限憧憬。而发展“旅游+农业”，做大乡村旅游产业，正与这一战略和总要求高度契合。

喜的是，我省休闲农业和乡村旅游蓬勃发展。资料显示，目前全省已创建全国休闲农业和乡村旅游示范县9个、中国美丽休闲乡村29个；省级休闲农业和乡村旅游示范县28个、示范点196个；全省休闲农业企业及各类经营主体近万家。乡村旅游已经成为促进农村经济发展、农业结构调整、农民增收致富、贫困人口减贫脱贫的重要力量，成为建设美丽乡村的重要载体。

忧的是，作为一种新型产业形态，我省的休闲农业和乡村旅游与其他省份相比，还存在很大差距和不足。2016年，四川省乡村旅游总收入突破2000亿元，占全省旅游总收入的25.9%；湖北省乡村旅游总收入1500亿元，占全省旅游总收入的30.8%……而我省约为300亿元，仅占全省旅游总收入的7%。

近日召开的全省发展生态文化旅游助力脱贫攻坚推进会提出，依托全省厚重的文化资源禀赋，以及全国数量最多、质量最优的古村落资源，紧紧围绕黄河、长城、太行三大板块布局，重点打造乡村营地、乡村公园、艺术村、文化创意农园、农家乐、研学旅游基地等旅游新业态、新产品。这些新要求，切准了我省发展乡村旅游的脉搏，为下一步发展指出方向，定下盘子。

发展“旅游+农业”，是农业供给侧结构性改革的一部分，非搞不可。调整产业结构，发展乡村旅游，首要目标是农民增收。乡村旅游精品村建设，必须以农民为中心，但政府放手不等于甩手，必要时更得上手，比如规划先行、投资跟上、污水处理、路面硬化、路灯安装、环境绿化、宽带入户、改厨改厕等。

从农家乐到乡村游，从全域旅游到乡村振兴，深化农业供给侧结构性改革关键在人。只有增强基层组织凝聚力，抓实农村党支部，确保一大批懂农业、爱农村、爱农民的基层农村工作者涌现，乡村旅游才能大有可为，农业供给侧结构性改革才会闯出新天地，乡村振兴才有主心骨。