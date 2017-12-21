2017-12-21 刘乾坤 李颖 四川新闻网

九寨沟珍珠滩冰瀑

四川新闻网成都12月20日讯：一年一度的九寨沟国际冰瀑旅游节至今已走过了十三年，在国内外拥有极高的评价，是九寨沟全域旅游的重要品牌节庆。虽然刚刚经历“8?8地震”的九寨沟景区目前还在闭园状态，但今年的第十三届九寨沟国际冰瀑旅游节却不会缺席，而是以网络为载体，展示九寨沟在特殊时期的独特内涵，展示九寨沟全域旅游之美。

九寨沟冬季长海

据九寨沟管理局旅游营销处介绍，本届冰瀑旅游节的主题选定为“时光旅行”，通过网络举办宣传体验活动。利用网络载体拉近时空距离，用“我的九寨时间胶囊”以及“九寨全球景观直播”两大主题活动，以“过去”“现在”“未来”三个相互关联的时间维度立体展示九寨沟，引导网友与九寨沟亲密互动，据悉第十三届九寨沟国际冰瀑旅游节开幕式将于本月底在线启动。

九寨沟景区希望在本届冰瀑节中与全球网友定下一个“时间胶囊”的约定。邀请所有曾经与九寨沟有过交集的人，在网上通过照片及文字制作分享H5电子画册，发起一场全民营销，引爆九寨热潮。在“过去”这条时间线回忆曾经的九寨沟，在“未来”这条时间线期许涅槃后更加美丽的九寨沟，活动同时会送出九寨沟开园前的优先体验券。

九寨沟县城

在“现在”这条关键时间线里，九寨沟景区计划在官网中进行长达3个月的全球景观直播活动，用监控摄像头实景直播九寨沟的精华景观，让所有关注九寨沟的网友们，有机会看到“闭关”中真实美丽的九寨沟。

九寨沟县—神仙池

在全力建设国际知名旅游胜地的过程中，九寨沟景区作为IP核心，向全域旅游大力输出品牌和流量价值，将全域旅游与幸福美丽家园建设、脱贫攻坚等目标有机结合，以自身流量辐射周边景区，带动全域九寨发展。

达古冰山4860观景台

与此同时，以冰川雪域闻名的达古冰山景区，将在12月开幕“2017第八届黑水·达古冰山冰雪旅游节”，其独特的雪山冰川、海子草甸等旅游元素，带领游客朋友领略冰雪世界的浪漫奇妙。九寨沟全球景观直播活动将融入达古冰山冰雪景观，让游客朋友们足不出户便能欣赏到壮丽的阿坝冬春旅游资源，一齐步入冰雪童话世界。