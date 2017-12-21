2017-12-21 山西日报

当前，体育产业与其他产业融合发展是最为热点的经济现象，“旅游+体育”即为其主要形态之一。特别是随着《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》出台，“旅游+体育”作为一个新兴领域、第三产业的新生力量，旅游与体育融合发展的共生体，正日益受到各级政府和全社会的高度关注。

“旅游+体育”好处多多：从经济层面看，可以丰富旅游产品，促进健身消费，打造新的经济增长点；从文化层面讲，能够提升城市活力，推动健康向上，塑造美好形象。比如方兴未艾的马拉松热，举办越来越全国普及和国际化，就是典型的“旅游+体育”，不仅成为展示美丽的窗口，更极大地带动了旅游业发展。

可见，说“旅游+体育”点亮新生活，一点都不为过。更重要的是，生活化的“旅游+体育”不分地域，处处可为。当前，旅游和康养是群众较为关注的两个内容，也为“旅游+体育”提供了两个突破口——在旅游中增加体育元素，在康养中发挥运动功能。所以，大可通过实际调研和理论研究，找到旅游与体育的契合点，制定出切实可行的实施意见，结合山西实际打造体育旅游线路和运动康养基地。

实践证明，开展体育旅游、举办趣味体育赛事，是借本地旅游资源发展“旅游+体育”的有效途径，关键在于以何种项目作为切入点。如连续举办了5年的太行红山自行车骑游文化活动，已成为黎城文化旅游的一次盛会、一大品牌，更是黎城对外形象的一张名片。在许多骑行爱好者眼中，骑游红山、感知太行，心旷神怡、自然放松，是一种真正的享受。类似的还有泽州县李寨乡“飞拉达”攀岩项目等。风景独特、气候宜人、路况良好、难度适中的优势，使黎城太行红山逐渐成为国内骑行胜地，让骑行之风在黎城蔚然兴起，引得不少人甚至带着爱车远道而来，只为了体验骑行黎城太行红山的美妙。这说明，越来越多的游客不仅仅满足于观光旅游，而是沉浸在露营、徒步、骑行等体育运动项目中。可以预见，游客体验和享受体育元素更加丰富的旅游产品的热情，必将与日俱增，市场也将随之扩大。

“旅游+体育”潜力巨大，前景广阔。只要大力重视，一定能够发展成为新的经济增长点。