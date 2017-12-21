2017-12-21 沈仲亮 中国旅游报

12月20日,国家旅游局局长李金早在北京市门头沟区调研“厕所革命”时说，要坚决贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神，始终坚持卫生实用，反对奢华浪费，持之以恒务实推进“厕所革命”。

在门头沟区，李金早实地查看了谷山村、琉璃渠村、城子火车站等地厕所建设和管理情况。每到一处，他仔细询问厕所规划建设、资金投入、材料和技术应用以及保洁维护等情况，认真了解厕所运营、管理等细节。他还与游客进行交谈，详细询问游客对厕所选址、用材、功能设置和卫生管理等方面的意见建议，鼓励大家为“厕所革命”和文明如厕建言献策。

李金早说,要坚决按照习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示要求，紧紧围绕人民群众最关心、最迫切的现实问题和突出难题，发扬钉钉子精神，迎难而上，务实推进“厕所革命”各项工作。厕所规划要始终坚持布局科学，不盲目攀比，重在解决有无；厕所设计要始终坚持因地制宜，不怪异媚俗，重在合理实用；厕所建设要始终坚持就地取材，不奢华铺张，重在便利耐用；厕所管理要始终坚持责任到位，免费使用，干净卫生，不搞一阵风，重在日常养护，以切实补齐这块影响群众生活品质的短板。

北京市旅游委主任宋宇、北京市门头沟区委书记张贵林和国家旅游局相关司室负责人一同调研。（马明远/摄）