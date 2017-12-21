2017-12-21 中国新闻网

2017年12月20日，中国旅游研究院、中国旅游协会发布了最新的中国旅游集团专项调查结果，公布2017年度中国旅游集团20强名单。携程旅游集团排名第一，问鼎中国第一大旅游品牌的桂冠。这也是以携程连续四年位列中国旅游企业之首。

中国旅游研究院院长、国家旅游局数据中心主任戴斌发布了本年度中国旅游集团20强名单。

据悉，中国旅游集团排名按照年度交易额、营业收入排序，发布的数据显示，今年20强的交易额规模达到1.53万亿元，相比上一年增加4000亿元。以携程旅游为领军的中国旅游集团从2万余家旅游景区、2万多家旅行社、30万家住宿机构和数百万家涉旅企业中脱颖而出，成为举足轻重的国家旅游业第一方阵。

越来越多中国消费者通过旅游APP预订产品、解决问题，这一趋势造就了我国在线旅行社的崛起。记者发现，以携程为代表的在线旅游服务公司，已经连续四年超越传统旅游业态和企业，位列中国旅游企业实力榜首。这表明以技术与服务创新为特征的在线旅游公司，已经成为满足旅游者需求、推动我国旅游发展的主力军。

作为中国最大的旅游集团，每年携程服务数以亿计的中国国内和出境旅游者，客户端累计下载超过30亿。中国旅游企业越来越通过创新为用户创造价值，从竞争中崛起。携程可为消费者提供全球最为全面的产品线，一站式解决需求，24小时不间断服务。并提供包括旅游六重保障、跟团游钻级新标准、先行赔付制度、旅行SOS等在内的多重保障计划。在线旅游还通过门店的新零售模式，改变线下市场，携程旅游门店规模已超过6000家。

中国旅游集团还在走出去，代表中国参与国际竞争。携程国际化战略布局再提速。从投资印度在线旅游巨头MakeMyTrip到与纵横集团、海鸥、途风等美国领先的三大旅行社企业达成战略投资与合作，再到收购英国旅行搜索平台天巡控股，携程正成为中国走向世界旅游市场的先锋。

在携程联合创始人、执行董事会主席梁建章看来，携程作为中国在线旅游业领先的公司，海外市场将是未来发展的重点，“未来有更好的机会，不光让中国人走出去，也让全世界的人流进来。”