2017-12-21 田虎 人民网

12月20日至21日，由中国旅游协会和中国旅游研究院共同主办的2017中国旅游发展论坛将在苏州市召开。本届论坛以“中国旅游企业的国际化战略”为主题，深入研究国际化背景下中国旅游企业在海外投资及发展所面临的机遇与挑战，深度解读国际知名品牌在全球化进程中所采用的新技术与新举措，同时还着重分析了“一带一路”背景下中国旅游企业的市场运营战略布局。

国家旅游局副局长杜江在致辞中指出，中国经济发展的进程正在经历从“中国制造”到“中国服务”，再到对“中国创造”的转变。旅游业虽然归为服务业，但越来越多的创造性工作将成为未来旅游业成长的源泉。内容创造提上旅游创新议程，必将引领中国旅游业创新发展的新征程。

中国旅游协会会长段强就中国旅游行业的发展发表讲话，他表示，2017年是中国旅游与世界更加深度交融的一年，这种交融还将持续下去。中国旅游界需要更加开阔的国际化眼界，需要积累更多的国际化经验，需要更加科学有效的国际化战略，以增强中国旅游业的全球竞争力。在新的时代背景下，广大旅游企业要在供给侧改革方面更加有所作为。面对个性化、多样化的市场需求，如何打造原创的IP旅游产品，为游客提供差异化、高品质的深度旅游体验，都是未来不断努力探索的方向。同时，他提出，为鼓励广大旅游企业不断创新，中国旅游协会计划于2018年推出“中国服务奖”的表彰活动，希望广大旅游企业在新的一年，把握旅游消费者的新需求，始终从满足消费者需求的角度出发，在旅游服务的每一个环节上做到细致、用心。

同时，记者在活动现场看到，12月20日上午主论坛环节，世界旅游业理事会前总裁兼首席执行官大卫·斯考斯尔讲述了中国在全球旅游业的角色定位；法国雅高酒店集团董事长兼首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞则分享了雅高集团转型、变革、创新的故事。

此外，本届论坛在主论坛的基础上首次增设多个平行分论坛，平行分论坛聚焦旅游行业具体热点业态，如设置了“旅游目的地的国际化融合”、品牌民宿与田园综合体”、“定制旅行”、以及“智慧旅游”四个主题内容，参会代表则来自各地旅游协会、大型旅游集团、酒店集团、景区集团和新型互联网旅游企业等。