2017-12-21 田虎 人民网-旅游频道

目前离圣诞节已很近，有不少游客希望通过旅行的方式来度过这个圣诞。记者从旅行社了解到，圣诞出游产品虽然预订火爆，但少部分目的地仍有优惠。

圣诞购物游受追捧

来自驴妈妈旅游网发布的《2017双旦旅游预测报告》显示，相比2016年同期，圣诞、元旦期间，出游人次增长超过158%。《报告》指出，今年双旦期间，12月23日、24日为元旦前出游高峰，其中，亲子冰雪游、情侣海岛游、圣诞购物游、周边泡汤游等主题性产品预订火爆。在目的地选择方面，驴妈妈数据显示，国内长线游中，气温宜人的三亚、厦门、成都最受欢迎，出境游产品中，泰国、菲律宾、越南是TOP3目的地，而澳大利亚、新西兰因为反季的关系正处于旅游最旺季，也颇受年轻游客的青睐。同时，双“旦”期间，含有奥特莱斯等著名连锁购物品牌的线路，游客同比增长50%。而同程旅游发布的《2017圣诞节及2018元旦假期居民出游趋势报告》显示，度假、购物观光和体验圣诞文化是“双旦”出境游者的主要出游动机，到东南亚海岛度假“避寒”，到港澳或欧美国家购物迎新年等正在成为人们岁末出境游的新时尚。随着需求的升级，人们用于购买出境度假产品的支出水平也有所上升，人均支出水平达到了6773元/人。除了常规出境游线路外，“双旦”期间的出境邮轮也非常受欢迎，比如12月24日出发的皇家加勒比邮轮-海洋量子号上海-福冈-长崎-上海5晚6日游、12月23日出发的丽星邮轮-处女星号上海-福冈-上海4晚5日游等。

众信旅游相关负责人则表示，圣诞、元旦将至，全球都进入到美好的节日气氛中，而双节出游也受到追捧，如日本北海道、普吉岛、巴厘岛、塞班等都成为年底出游热门目的地。海岛地区由于落地签，免签等便利条件，可以让游客随时拎包就走，日本、美国、加拿大、澳洲等开放多次往返签证的国家也让“囤”签证的游客可以随时出游。价格方面，短线产品价格上浮较明显，约有15%左右的涨幅，长线方面价格则基本较为稳定。

飞澳新机票降幅大

对于希望在圣诞出游的游客来说，去哪里旅行最实惠是他们关心的问题。从携程提供的数据看，12月23日-25日三天，周边游旅客明显增长，而较去年更低的酒店价格，也让旅客在住店时有了更多的选择。其中国内市场中，大连、青岛被评价为今年“最实惠”圣诞住宿目的地，两地酒店在平安夜当晚的人均价格分别为303元和325元，较去年同期的降幅均超过10%，跌幅国内领先。机票价格上，从南方飞往天津不失为一个经济实惠的选择。数据显示，平安夜当天从深圳飞往天津的均价为1417元，较去年同期的1690元下跌16%；而12月23日从南宁飞往天津的航班均价为1093元，同比下跌超过24%，此外前往哈尔滨的多条航线价格也有不同程度地下滑。

在境外市场中，携程数据显示，今年圣诞期间，赌城拉斯维加斯酒店的价格要比去年同期下跌近3成，旅客在这个时候前去，不仅能亲身感受圣诞氛围，还能有实惠的价格。尽管酒店价格有所下降，但在圣诞节前，飞往美国、日本的机票价格都居高不下，而选择飞往澳大利亚或新西兰过圣诞，机票的价格就会比较便宜，比如24日从杭州飞往奥克兰的航班最低价仅4000元，同比下跌27%；当天广州飞往布里斯班的航班同比跌幅则要超过3成。

此外，驴妈妈公关部总经理李秋妍表示，一、二线城市白领工作压力大，更希望通过年底的出游释放压力。目前，针对双“旦”及春节出游需求，驴妈妈平台也推出了“向新世界出发”活动专题，其中包括了多种优惠和玩法。