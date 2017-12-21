2017-12-21 舒志娟 薛晨 北京商报

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）希望借助景区项目的改扩建，改变景区接待能力窘迫的现状。12月20日，丽江旅游发布公告称，将对牦牛坪索道进行改扩建，预计总投资将达到2.95亿元。此外，丽江旅游因公司控制权相关事项，目前仍处在停牌状态。

公告显示，丽江旅游此次建设的内容为丽江玉龙雪山自白水山庄经黑水河到牦牛坪的索道以及配套工程，实施主体为丽江旅游旗下的全资子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公司。

丽江旅游方面表示，这一改扩建项目的建设期预计为两年，建设完成后该索道的客运量将由目前的360人/小时提升至1900人/小时。另外，该项目可以缓解玉龙雪山索道旅游旺季面临的运力不足、排队时间过长等问题的同时，还能够提高牦牛坪景区对于游客的吸引力，并与玉龙雪山索道、云杉坪索道等形成游客量互补，以期进一步扩大丽江旅游旗下景区的容量。丽江旅游方面还预测，该项目建成运营后，年平均营业收入约1.66亿元，年平均净利润约5180.4万元。

另外，丽江旅游强调，该项目投资采用自筹资金的方式进行解决，对企业整体的财务状况影响不大，但由于目前该项目的环评、发改部门的立项核准工作等尚在办理过程当中，因此仍存在不确定性。

据了解，现有牦牛坪索道距离甘海子旅游服务中心17公里，于1999年投入运营。业内人士表示，经过多年运营，其落后的索道技术以及较长的运行时间已经影响到游客体验的舒适性和安全性。并且目前进入该索道的道路路况较差，弯道多，因此索道的利用率较低，造成景区内部交通对公路的依赖程度较高，不利于景区的管理。