2017-12-21 关子辰 北京商报

12月20日，由中国旅游协会和中国旅游研究院共同主办的2017中国旅游发展论坛在江苏省苏州召开，会上中国旅游研究院院长戴斌发布的2017中国旅游集团20强名单中，前20强旅游集团总营收也首次超过1.5万亿元交易额。其中携程旅游集团、中国旅游集团公司、海航旅业集团有限公司分列前三强。与往年不同的是，今年中国旅游集团频频海外布局成为新趋势。在业内人士看来，中国旅游企业做强做大的同时，也依然面临更大挑战，此外中国旅游企业走出去积累国际化经验也成为增强竞争力的必修课。

北京商报记者了解到，本次发布的2017年中国旅游集团20强名单中，携程依然位列榜首。中国旅游集团公司、海航旅业集团有限公司、众信旅游集团等企业分列第2-20位。值得一提的是，此次公布的中国旅游集团前20强总交易额超过1.53万亿元，同比增加4000亿元，占国家旅游业全年总收入5万亿元的近1/3。中国旅游协会会长段强指出，经过2017年的运行，中国的旅游企业并购重组的成果开始显现，除了业绩大幅提升外，重组后的锦江国际、首旅如家已经分别位于全球饭店集团规模排名的第5位和第8位。在业内人士看来，显然国际化战略已成为今年旅游企业的关键词。

值得注意的是，今年中国旅游企业都在发力国际化布局。在中国国旅与港中旅合并之后，中国国旅旗下中免集团便开始急扩版图，先收购了日上免税业务，并透露，“中免公司未来几年要进入世界前五的免税企业”。北京商报记者了解到，中免集团已经考虑在欧洲中国游客比较集中的城市尝试开设退税购物店，依托旅游资源拓展海外业务。另一边，海航今年也已完成对瑞士免税巨头Dufry约16.2%股权交割，目前，海航在Dufry的持股比例将升至20.92%。

除了免税业务，携程则在目的地上持续发力海外市场，其中就包括与澳大利亚悉尼多家景区合作扫码入园，进行服务输出。同时，还投资了印度在线旅游巨头MakeMyTrip，并与纵横集团、海鸥、途风等美国领先的三大旅行社企业达成战略投资与合作，此外还收购了英国旅行搜索平台天巡控股。

也有观点认为，当前中国旅游企业在海外投资机遇虽然不断增多，但同时也面临发展挑战，竞争力和创新力都是亟待解决的问题。段强认为，企业重组后的整合是一项长期的系统工程，很难一蹴而就。由于历史和现实的原因，在整合的过程中还存在着不少障碍和困难，这其中既有认识方面的问题，也有体制方面的问题。 段强表示，中国旅游界需要更加开阔的国际化眼界，积累更多的国际化经验，更加科学有效的国际化战略，以增强中国旅游业的全球竞争力。