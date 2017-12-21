2017-12-21 王逸飞 中国新闻网

蜿蜒的柏油路，串连起竹林与村落。晒着太阳的三五老人，对不断驶过的外地车辆已习以为常。冬日的莫干山，依旧是许多人暂别城市的首选。

过去十年，位于浙江德清的莫干山脚下集聚起530多家民宿，成为中国民宿乃至乡村旅游发展的标杆地。即便近年民宿业洗牌论、淘沙论出现的背景下，莫干山民宿依然保持了稳定发展，带动当地乡村旅游收入由2014年的5.37亿元增至去年的16.7亿元，接待人次实现20%以上的年均增长。

如此现象级的表现，源于这里民宿业的特色、自信发展，也源于当地管理者在统筹规划上的蓄力。在发展全域旅游、实现乡村振兴成为各地重要命题的当下，问路莫干山，其意义也就尤为凸显。

同质化的发问：德清怎样做自己？

2017年，国内民宿市场交易规模预计突破120亿元。风口效应显现同时，模仿、跟风现象的出现也让民宿同质化为人关注，其也是莫干山民宿须面对的问题。

“各地山山水水差不多，这就凸显了文化底蕴的重要性。”在一家名为山中小筑的民宿，其合伙人姚大炜说。

三年前姚大炜将民宿开起时，莫干山民宿还并未如当下般数量众多。在他看来，竞争不可怕，关键是打好“人文”牌。

“春节我们带客人去村子的庙里感受年味，吃当地特色，他们非常喜欢。我们也常把客人约到一起喝茶聊天，向他们讲述莫干山的故事，介绍这里的民国文化。”姚大炜说，民宿的内涵是无法被复制的。

有人曾以许多民宿设计、建筑风格单一为由定性同质化。而如姚大炜所说，以内涵为代表的软实力更应被视作民宿特色化发展的关键。而在这方面实现各有所长，是莫干山民宿的重要特征。

接待客人时，悠然九希民宿执行董事兼总经理曹怡总会为其泡上一杯莫干山黄芽，拿出自家腌制的笋干。她也会带客人去采茶、种菜，分别时送上当地阿姨亲手做的青团。“我们希望这些暖心的安排，让客人能清晰记得这里是九希。”

在其看来，优秀民宿避免雷同实现特色化发展，还要重视“品牌”。“品牌化是行业趋势，我们做了自己的公众号平台，不停推出特色活动，让客人接受信息，常跟我们联系。”

“莫干山民宿注重凸显自己的特色，它们打造不同的主题，凸显不同的‘人情味’，吸引特定的客户群，如有的民宿专门面向金融证券行业人士。大家都在追求不同的品质、品格，以有效避免同质化。”德清县旅委会主任杨力平表示，当地民宿集群发展的属性，也促使着主动求变、推陈出新成为莫干山民宿的潮流。

伴随质疑的莫干山模式：什么让德清坚持而从容？

作为国内民宿发展最成熟的地区之一，莫干山民宿需应对行业挑战，也会在收获赞美的同时引来质疑。如有人认为其“是酒店不是民宿”、“价格虚高”，也有人对其集聚模式表示担忧。从这些声音出发，却也能看到德清民宿业发展的过人之处。

记者采访中，不论民宿业主还是政府管理者，对上述质疑多选择从容视之。他们的底气，源于市场支撑，源于层次分明的行业生态，更源于服务的不断提升。

看莫干山民宿绕不开当地裸心谷、裸心堡背后的裸心集团。十年前，其开启了莫干山民宿的崛起时代。虽该集团已进军度假产业，但外界仍普遍将其视作莫干山民宿领头羊。

谈及价格话题，裸心集团副总裁朱燕说：“我们一直对我们的房价有信心，因为它是市场能决定的。裸心谷营业额每年都在上升，今年入住率在85%以上。”

有当地业内指出，莫干山民宿的价格确高于很多地方的民宿，但这种中高端路线是市场主导的，其带动着莫干山民宿的持续发展。

从数据看，上半年德清150家高端民宿接待游客28.5万人次，同比增加21.8%。

目前，这里的农家乐价格约为四五百元，以其“洋家乐”为代表中端民宿价格为一千五百元上下，中高端民宿价位在四五千元。这也反映着当地行业生态的层次分明。

“我们的民宿有四种行业主体，外国人、设计师、返乡青年、本地农民。他们各有定位高低，消费层次不同，不会出现竞相压价情况。”杨力平说。

当然，德清民宿发展的最终底气在于“服务”。

“为何‘贵’但客人还愿意来，因为我们要的是五星级酒店服务，加上民宿自带的温暖感，服务不能打折。”曹怡说，他们可以带客人去爬山、在溪边做瑜伽，可以在民宿中组织各种活动，希望通过细致服务给客人温暖。

朱燕介绍，裸心谷的价格也是“高在服务上”。“在这里客人可享受名车试驾，可以体验骑马、水疗，我们有不同活动带给客人不一样的生活方式。”

从全局角度看，近年德清正按照“控量提质”原则，在民宿业中开展品质提升行动。其通过出台《乡村民宿服务质量等级划分与评定》及《德清县民宿管理办法》，提升民宿品质与服务，杜绝劣币驱逐良币。该县也将实施精品民宿动态化评选工作，通过树立榜样促进优胜劣汰。

杨力平说：“德清每年都会组织比赛、培训，促进民宿品质服务提升。为给民宿业主灌输高端服务理念，我们还与国际金钥匙组织进行了诸多合作。德清成立的全国首家民宿学校、当地的民宿联盟等也在全力推进民宿服务提升。”

“关于莫干山民宿发展，我们会虚心接受各种声音。最终目的是要将其发展好，让它始终走在前列。”杨力平说。

新时代之问：民宿发展如何并轨乡村振兴？

民宿依托于乡村，成长于乡村。在乡村振兴成为中国发展之愿的背景下，莫干山民宿又如何将其与自身发展并轨？

德清仙潭村人何新莲，三年前改造自家房屋后经营起民宿生意。“一年有十万左右的收入，相比在城里，现在有更多时间照顾家人。”

与其同村的51岁村民赵丽炼，选择了在民宿清栖·莫干山做一名做饭阿姨。“以前在家里务农，现在工作不累，一年也有四五万。”

“现在村里闲着的阿姨很少，成了紧缺资源。”清栖·莫干山店长沈晓琳笑言。这个刚刚毕业没多久的姑娘，不久前还是在市区企业做会计工作。而以其为代表，现在越来越多年轻人因民宿回到了农村。

仙潭村书记沈连根说，几年前村里还是以毛竹、生猪等传统农业为主。现在仙潭村已有民宿125家，村民人均收入近三万元。

民宿还带动了农副产品的销售。悠然九希民宿执行董事兼总经理曹怡举例，“我们每年消耗的笋干、茶叶等几千到几万斤不等，这些都是向村民采购的。像莫干山黄芽价格在800元/斤左右。”

德清县旅委会主任杨力平说，莫干山民宿的发展给当地农民带来了薪酬收入、农副产品销售收入、房屋租赁收入、村集体土地林地租赁收入等；乡村旅游的发展，也带动着农民素质不断提升；年轻人的回乡则也让农村重新有了活力。

关于乡村振兴，德清县委书记项乐民表示，要加快推进美丽乡村建设，大力发展乡村休闲旅游，绘就产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的“三农”发展新蓝图。此思维下，莫干山民宿也肩负了更多重任。

据了解，该县已将民宿列为全域旅游发展核心内容，未来将重点打造环莫干山乡村旅游集聚区，积极培育莫干山镇成为旅游风情小镇，并提出莫干山在“十三五”期间争取成功创建5A级旅游景区。

此外德清还将加强通往3A级以上景区、旅游重点村的主干道建设，完善旅游公共交通服务，建设旅游集散咨询网络。这也让莫干山民宿的带动能力有望进一步提升。