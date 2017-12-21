2017-12-21 中国新闻网

虽然正值圣诞和元旦，上海白领范小姐却已经在为春节出去玩儿忙活。“打算跟父母去加拿大过年，白雪皑皑的感觉比较有气氛，刚把机票买好，正在准备签证资料”。

飞猪数据显示，虽然距离2018年春节还有近两个月时间，但春节出境游的预订已开始进入高峰。其中，国际机票、签证、境外租车等是最受消费者关注的类目，度假线路的搜索与预订曲线也在上扬。

目的地上，泰国、日本、马尔代夫等仍是国人最爱，包含马尔代夫、巴厘岛、岘港等在内的海岛游也为大家所青睐。

值得一提的是，曾引发热点话题的飞猪南极专线，有两个船期的行程正好横跨春节假期，这意味着，将有近1000个中国人要在南极半岛上过年。

飞猪南极专线曾以不到5万元的惊爆价赚足眼球，过往南极游动辄十几万，是只有中年成功人士才有能力涉猎的领域，把高端游拉到普惠水平的南极专线，成功赢得了年轻群体，预订者中有近1/3是90后。

据了解，分四个船期出发的飞猪南极专线，首团将于1月中旬出发，全部行程17天，其中有5天都是在南极半岛登陆与巡游，还会有各色讲座、皮划艇、雪地徒步等活动。

有南极专线的预订者兴奋地表示，能发个带南极定位的朋友圈，是最酷的过年方式。

出行群体的年轻化还带来了“乐高组件式”预订的高涨，飞猪数据显示，平台上的90后用户占比已达54%。在这个春节旅游季，境外用车、境外票务、境外目的地当地游等，相比往年均有50%左右的增长。

今年春节假期从2月15日开始，紧跟情人节之后，这也刺激了情侣出行市场的升温。去年刚结婚的杭州乐先生就表示：“既然凑上了，就多请几天假，带老婆出去好好玩一下，打算要宝宝了，下次能两个人出去还不知道啥时候。”

飞猪预测，春节国内游的预订将在元旦之后迎来高峰。东北滑雪、海南过冬、首都北京仍将最受欢迎，云南、贵州适宜的天气及其特有的魅力也让其占有一定地位。

业内人士同时提醒消费者，春节旅游产品因需求过旺，价格大多较高，建议消费者提前预订，以便享受更多优惠。出行期间多留意目的地天气和航班信息，避免疏忽大意影响行程。