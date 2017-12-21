2017-12-21 赵越 西藏商报

根据《国务院关于第二批取消152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，去年4月25日，拉萨市工商局已正式取消审查以及办理户外广告登记及固定形式印刷品广告登记事项，强化事中事后监管，做好跟踪督导工作。为发展净土健康产业成为拉萨市支柱型产业，在管理基础上更好地服务于企业，近日，拉萨市工商局召开了部分藏香企业广告指导座谈会。

藏香作为拉萨市净土健康产业之一，近年来获得了区内外消费者的青睐。在拉萨有许多藏香制作厂家，多以小作坊式运营为主，作坊主广告法律观念淡薄。于是，在藏香外包装出现不规范用词现象。为了强化事中事后监管，指导广告行业规范发展，拉萨市工商局商广科召集全市部分藏香企业召开了广告指导座谈会。

基于此，拉萨市工商局践行“放管服”改革，在管理基础上更好地服务于企业，从而规范广告行业发展。会上，拉萨市工商局相关负责人要求，藏香企业要从产品的包装、标识、产品说明上严格使用规范用语，同时全市各级工商部门要积极服务企业、指导企业，规范企业的广告行为。下一步，强化事中事后监管。拉萨市工商局将针对藏香企业运用行政提示，对广告市场主体涉及的工商管理事项，如广告发布登记等审批事项及经营中应履行的相关责任义务等，可采取集中或个别提示的方法，事先告知，以达到规范经营行为的目的。提示可采取口头或书面形式。

此外，为更精准查找企业存在的问题，因企施策。拉萨市工商局商广科根据指导需要，提前制作了《全市部分藏香企业广告指导座谈会调查问卷》，并发放给藏香企业认真填写并收回。记者了解到，调查问卷涉及销售渠道、广告制作发布事宜、有无注册商标、有无商标管理制度等。“在调查问卷上，我们设置了一个问题，询问藏香行业，希望我们提供哪方面的指导？”商广科相关负责人介绍。会后，拉萨市工商局商广科工作人员给参会企业代表发放《广告法》、《商标法》等相关法律法规文书，共计50余册。