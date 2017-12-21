2017-12-21 卢明文 西藏商报

12月20日上午，那曲地区第十一届畜产品展销会隆重开幕。此次展销会为期5天（12月20日—24日），将有271万斤牛肉、63万斤羊肉、34类农畜土特产品、3000余件民族手工艺品及藏药材进行展销。

本届畜产品展销会以“政府搭台、‘社企’（合作社与企业）参与，加大出栏、加快周转，产品展销、拓宽渠道”为主题，全地区11个县、90个乡镇、102家“社企”积极参加。

展销会开幕式现场人头攒动，平时散居在广袤草原上的牧民们借这个难得的机会聚集在一起。展销会领导小组也别出心裁地组织相关部门在现场布置政策法规展板，积极开展法律咨询、新旧西藏对比展等。

那曲地区畜产品展销会至今已举办了11届，规模逐年扩大，已形成独特的地域特色。那曲地区农牧局副局长次仁斯曲在接受记者采访时，谈到了本届展销会的三个新特点：“一是合作社数量大幅度增加，组织化程度不断提高；二是产品的品种、数量比往年有上升趋势，突出特色品牌，加工、包装等更加精细；三是在展会期间，地区羌塘牧业开发有限公司将与浙江两家企业签订畜产品及制品供需合作协议，大大拓宽畜产品销售渠道。”

本届展销会举办地点有两处：一处是那曲地区赛马场停车场，参展商品以牛羊肉和皮毛等相关产品为主；另一处是唐盛农畜产品综合市场，参展商品以土特产和中药材等产品为主。展销会期间将有271万斤牛肉、63万斤羊肉、34类农畜土特产品、3000余件民族手工艺品及藏药材进行展销。

索县农牧局的工作人员多青扎巴介绍说，索县去年参加了第十届畜产品展销会，销售金额高达654万多元。今年，索县组织了9个合作社、2个公司和一家藏药厂参加展销会，希望销售额能再创新高。

那曲地区行署副专员加多在开幕式上致辞表示：“举办畜产品展销会旨在搭建良好交易平台，全方位展示畜牧业发展成就，大力推进特色畜牧业发展，加强畜牧业商贸交流，促进畜牧业经济创新发展。通过举办展销会，进一步转变牧业发展方式，增加广大农牧民群众收入；进一步扩大名、特、优、新畜产品的知名度，打响藏北‘高原绿色畜产品’品牌；进一步吸引社会各界商家前来投资兴业，带动带强畜牧业经济发展。”