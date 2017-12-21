2017-12-21 张雪芳 西藏商报

2017年12月19日22时27分许，某网络平台表了一篇《西藏拉萨正在修建地铁，大家都非常的期盼！》的文章，该文章刊登后，立即得到广大网友的转载。文中不仅提到拉萨地铁的线路规划图，而且还介绍了开工时间，开通运营时间，1号线沿途走向等详细情况。昨日，经记者向拉萨市交通运输局核实，该消息属于假消息。请大家不要信谣传谣，消息核实准确后再转发。

《西藏拉萨正在修建地铁，大家都非常的期盼！》一文发出后，瞬间得到很多网友的转发。不过，也有一些网友提出了自己的疑问。网友BigTangV发表评论说：“天天在拉萨，就是没见哪里动工，而且，目前拉萨好多地方都停工了，因为太冷了。”网友好名字说：“不是地铁，是电轨。再说那是很多年后的事情。你这是来骗点击的吧。” 通过留言可以看到，很多网友对于这篇文章的真实性提出了质疑，认为这篇文章就是为了博眼球，胡编乱造的，只有少量网友认为这是真的。

其实，这篇文章的内容到底是不是真的，找官方部门核实一下就清楚了。打开互联网，在百度中输入拉萨轨道交通，结果一目了然。然而，这篇文章的内容，全部是从百度百科上整理的，文中没有提到任何官方部门或者单位的回应。在“十三五”期间，拉萨曾提出将实施城市公交优先发展，开启轨道交通时代，加快建设拉萨有轨电车网络。但从没有提出过拉萨要修建地铁的事情，而且拉萨建设有轨电车的规划设计还没有通过评审，所以拉萨有轨电车到底能不能修建，什么时候开工都是未知数。轨道交通具有缓解城市拥堵、节能环保等优点，大家都希望拉萨能够早日实现轨道交通，但请一定要理智，不要信谣传谣造谣。