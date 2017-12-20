2017-12-20 李思凡 昆明日报

在日前举行的2017中国旅游商品大赛颁奖典礼上，云南9种商品上榜2017中国品牌旅游商品。这9种旅游商品分别是鑫凤凰特沱茶、小藏魔方茶系列、董月畅黑陶产品系列、小山丽手工刺绣系列布艺包、XW兴巍扎染系列、悠然见丽江系列、云天工珐琅彩系列、HappyMiss鲜花饼和红瓣嘉益玫瑰饮品。

本届大赛由中国旅游协会旅游商品与装备分会举办。与往届不同，本届大赛提高了参赛门槛，首次把旅游商品品牌建设落到基本要素上，要求所有参赛商品必须有合法注册商标。经过初审、复审，最终200种商品从860种商品中脱颖而出上榜品牌旅游商品。其中，浙江省获奖商品数量20件，排名全国第一；海南省以19件获奖商品数量位居全国第二。

中国旅游协会旅游商品与装备分会秘书长陈斌介绍，中国旅游商品经过初期以纪念品、工艺品为主时代，又经过纪念品、工艺品、农副产品为主的时代，现在正与国外旅游发达国家接轨，进入以旅游者需要的生活化商品、艺术化商品共存的时代。旅游商品以旅游者的需求为导向，要做到让旅游者买得放心、买得舒心，既要重视旅游商品开发、制造、销售，还要高度重视旅游商品的品牌建设。大赛的举办，有助于扩大全域旅游购物消费，树立中国旅游商品品牌，繁荣旅游商品市场，推动全国各省区市旅游商品快速发展，加快旅游产业的整体发展。

目前，云南市场上旅游商品以珠宝玉石类、茶叶类、生物资源类、工艺品类、旅游食品类为主，包含万余种旅游商品。旅游业作为云南增长最快的产业之一，云南凭借得天独厚的旅游资源，旅游产业规模不断壮大，云南本土的旅游商品生产企业和一些大型的游购综合体商家也开始尝试建立自己的旅游商品品牌，开发符合现代旅游消费心理的旅游商品。

截至目前，中国旅游协会旅游商品与装备分会已连续举办中国旅游商品大赛、中国特色旅游商品评选和大赛。9年来，全国各地旅游部门和新疆生产建设兵团旅游局共为中国旅游商品大赛选送16300件商品，为中国特色旅游商品评选和大赛选送23000多件商品，共评选出金奖380、银奖460个、铜奖700个，成为中国旅游商品设计开发的方向标，引领旅游商品设计开发的潮流趋势。