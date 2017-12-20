2017-12-20 魏欣宁 人民网

近日，国家发展改革委下发通知，部署各级价格主管部门深入学习贯彻党的十九大精神，着力贯彻以人民为中心的发展思想，切实加强两节期间市场价格监管调控，规范节日市场价格秩序，保持重要商品市场价格基本稳定，保障群众基本生活，营造欢乐祥和的节日氛围。其中，要求规范旅游餐饮、住宿、购物、观光等各环节价格秩序。

具体通知要求如下：

一是加强市场价格监管，营造良好节日消费环境。围绕节日民生价格领域，加大执法检查力度，重点查处五方面行为：加强粮油肉禽蛋菜奶盐等生活必需品市场价格监管，严肃查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为；加强医疗、家政、餐饮、洗车等生活服务业领域价格检查，查处违法行为，化解价格矛盾；加强供暖、天然气价格监管，严格规范“煤改气”领域价格收费行为，依法查处捏造散布涨价信息、操纵市场价格、价格垄断以及安装工程中的乱收费行为；加强对交通运输、车辆救援服务和高速公路收费的监督检查，规范旅游餐饮、住宿、购物、观光等各环节价格秩序；加强对线上线下商品零售企业以及电子商务平台的价格法律法规宣传，强化促销活动监管，规范价格行为。

二是精心组织价格调控，保持重要商品市场和价格稳定。密切关注生活必需品以及当地居民节日消费特色商品市场和价格变化，加强分析研判，发现苗头性、倾向性和潜在性问题，要第一时间预警，并启动应急监测，及时掌握市场价格情况。充实重点商品政府储备，健全投放机制，发挥平价商店作用，着力稳定“菜篮子”和粮油价格，大中城市要落实好冬春蔬菜储备和小包装成品粮油政府储备制度，保障农副食品市场价格平稳运行。

三是落实价格补贴联动机制，有效保障困难群众基本生活。认真执行好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，根据当地物价走势，提前做好发放价格临时补贴的准备，一旦达到启动条件，迅速启动联动机制，及时发放价格临时补贴。有条件的地方，可通过发放节日一次性价格补贴、开展节日生活慰问等多种形式，更好地保障困难群众基本生活。

四是充分发挥全国12358价格监管平台作用，维护消费者合法权益。充分发挥四级联网的全国12358价格监管平台作用，落实节日期间值班制度和领导带班制度，完善应急监管机制，快速妥善处理各类突发价格事件，切实维护消费者合法权益。

通知要求各地加强组织领导，细化实施方案，夯实工作责任，组织力量加大市场巡查、重点检查和随机抽查力度，形成对价格违法行为的有效震慑。加强舆论宣传和政策引导，及时回应舆情信息，营造诚信兴商环境，维护稳定的市场价格秩序。

欢迎社会各界拨打价格举报电话12358，各级价格主管部门将安排专人值守，及时处置各类价格举报问题，维护消费者合法权益。