2017-12-20 中国网

阳光下的布达拉宫

当西藏迎来了冬天，一切就变得轻松惬意。明媚的阳光肆意挥洒，温暖着西藏的每一个角落；天朗气清，每一处湖光山色都展示醉人的魅力；黑颈鹤、斑头雁、赤麻鸭等候鸟，也飞回温暖的西藏过冬……冬游西藏，也成为许许多多国内外游客的选择。

优雅的黑颈鹤

与此同时，西藏自治区旅游发展委员会举办的“冬游西藏·醉美318”推介活动，也在昆明、珠海等地陆续开展，让更多人了解冬天的西藏。

“吃住行游购娱”是众所周知的旅游六要素。随着“唐竺古道号”品牌列车的开通和拉林高等级公路的通车，旅游六要素之一“行”得到了极大的改善与满足，便利交通推动西藏旅游产业又好又快发展，为将西藏建设成为重要的世界旅游目的地再添助力。

拉林高等级公路

说起西藏旅游的“行”，那就不得不提享有“中国最美景观大道”之美誉的318国道，也就是大家熟知的“川藏线”。不论是自驾、摩旅，还是骑行、徒步，无数进藏的游客沿着318国道，路过热情豪迈的昌都、温润婉约的林芝、神圣端庄的拉萨和丰饶壮美的日喀则，继而向西，找寻更多西藏的秘密。

冬季的大峡谷引人入胜

一路走来，在芒康千年古盐田体会流传已久的生活智慧；在鲁朗林海聆听阵阵松涛；在雅鲁藏布大峡谷对话中国最美的南迦巴瓦峰；在尼洋河畔找寻关于苯日神山的传说故事……

绮丽的南迦巴瓦峰

“中国最美景观大道”318国道承载了许多游客关于西藏的记忆，而被誉为“最美公路升级版”的拉林高等级公路于2017年10月主体通车，缩短了拉萨到林芝的距离，拉萨至林芝的车程减少至5小时。

拉林高等级公路

这几个小时的旅程也并不枯燥，从林芝出发，一路向西，拉林高等级公路沿途的群山秀水让游客仿佛置身画中。当然，还可选择去拉林高等级公路沿途的巴松措等知名景点游览一番，让旅程更加充实而有趣。

拉林高等级公路沿途风景

拉林高等级公路沿途风景

冬游西藏，除了穿越如诗如画的拉林高等级公路，拉萨至日喀则的“唐竺古道号”品牌列车也值得乘坐一次。自运营以来，唐竺古道号品牌列车也深受中外游客青睐。

“唐竺古道”品牌列车

“唐竺古道”品牌列车

从布达拉宫到扎什伦布寺，就是一趟列车的距离。日喀则境内的“世界第一高峰”珠穆朗玛峰、扎什伦布寺、宗山古堡、吉隆沟、亚东沟等，也是深受游客欢迎的地方。

雄伟的扎什伦布寺

宽敞舒适的车厢里，满是亲切的问候。当你路过藏文字的起源地尼木，当你随着雅鲁藏布江一起穿过村庄，当你看到黑颈鹤在农田里悠闲地散步，当你抵达“最如意美好的庄园”日喀则……你的旅行箱里已装满了回忆。

精心布置的餐车

乘客有序上车

冬游西藏，感受“醉美318”，便利的交通助力西藏旅游发展，让更多的国内外游客领略西藏风情。

这个冬天，来西藏。朝辞“雪域江南”，夜宿“丰饶庄园”，用拉林高等级公路和“唐竺古道”专列，串联起一场难忘的冬游西藏之旅。