2017-12-20 光明网-旅游频道

12月18日，由西藏自治区旅游发展委员会、拉萨市人民政府主办的“环渤海区域游客援藏签约仪式暨‘冬游西藏 醉美318’推介会”在北京举办。西藏自治区副主席多吉次珠、国家旅游局副局长魏洪涛、北京市人民政府副秘书长徐志军等相关领导出席了本次推介会。

西藏自治区政府副主席多吉次珠在致辞中表示，长期以来，在党中央、国务院的亲切关怀下，在自治区党委、政府的坚强领导下，在国家旅游局的大力指导下，在北京市等对口援藏省市的无私支援下，西藏旅游事业发展迈上了新台阶，旅游业已成为西藏名副其实的支柱产业和富民兴藏的龙头产业，在全区经济社会发展大局中发挥着越来越重要的作用。西藏旅游业迎来了难得的发展机遇，进入了发展的春天。我们将牢牢把握西藏旅游发展的历史机遇，紧紧围绕满足人民对美好生活的向往，进一步扩大对内对外开放，大力推动西藏旅游全域全时发展，加快重要的世界旅游目的地建设步伐，为西藏长足发展和长治久安作出更大贡献。

国家旅游局副局长魏洪涛在致辞中表示，全国旅游援藏工作会议为新时期援藏旅游工作指明了新方向、带来了新机遇。国家旅游局高度重视对口援藏工作，提出2018至2020年对口援藏省市将为西藏输送游客2000万人次的目标。12日在广东珠海举办的启动签约仪式，正式拉开了游客援藏的序幕，这种全新的援藏方式，将进一步加快西藏建设重要的世界旅游目的地的步伐。国家旅游局将按照全国旅游援藏工作会议的部署，落实援藏各项工作，助力西藏拓展旅游市场，推动客源互送，促进西藏旅游业的健康快速发展。

签约仪式现场

北京市人民政府副秘书长徐志军在致辞中表示，拉萨市旅游在过去几年里取得了令人瞩目的成绩，已经成为最受北京市民喜爱的旅游目的地之一。此次活动的举办，将让更多北京市民了解西藏、了解拉萨，吸引更多北京游客到西藏旅游。会上，北京市旅游发展委员会与西藏自治区旅游发展委员会共同签订了《2018北京游客援藏协议》，扎实做好旅游对口支援工作。

发布会上，拉萨旅发委向现场来宾介绍了冬日西藏的旅游资源、拉萨市旅游景点，并重点推介了拉北环线。拉北环线，包含一条主线、4条支线和两条副线，拉北环线上聚集了丰富的旅游资源，藏香、藏纸、雪山、湖泊、寺院、宫殿……随着旅游消费升级，冬季游西藏、感受“日光城”拉萨的浪漫，正在由小众的至爱变成大众的流行。相比旺季，低至五折的酒店、景区门票消费，“女儿节”、展佛仪式、朝佛、传昭法会等传统节日和藏族歌曲表演，旺季难得一见的“日光城”静谧之美，逐渐征服越来越多的游客前来观赏。