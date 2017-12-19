2017-12-19 曾晓慧 中国西藏网

中国西藏网讯 12月18日晚，由康巴卫视主办、四川香巴拉文化传媒有限公司、成都福莲文化传播有限公司承办的中国藏歌榜歌友会特别节目——《“藏晚”我来了》总决赛激情唱响。

经过前几轮的比拼，都有哪些歌手进入到最后阶段呢？他们是唐嚓泽翁拉措、复古乐队、梵音舍乐队、索朗次仁、阿斯满、慕钟丹尼智。同时，导演组还请来了藏族知名歌手现场助阵，他们将和选手们碰撞出怎样的火花呢？

总决赛分两轮进行，第一轮为选手自选曲目演唱。本次比赛选手们演唱的歌曲都经过了精心改编，努力为观众呈现出最完美的演绎。



图为慕钟丹尼智演唱歌曲《美丽的家乡》，意境悠长。



图为梵音舍演唱的《牧歌》，清新明快。

图为复古乐队将传统藏族元素与现代音乐相结合，带来了一首欢快愉悦的《曲啦扎西》。



图为索朗次仁演唱了一首深情的《故乡的云》，打动了全场观众。



图为阿斯满演唱《美嘞哟》，美妙动听。



图为唐嚓泽翁拉措用天籁之音演唱《远方》。

值得一提的是，第一轮比赛结束后，牛角胡乐队为大赛助阵演出，用藏族独有的牛角胡带来了歌曲《弦子的传说》。

第二轮为帮帮唱环节，这也是本次比赛的特别之处。导演组根据六位选手的演唱风格，邀请了六位知名藏族歌手作为选手的帮唱嘉宾，选手们和帮唱嘉宾共同演绎出一首首精彩的歌曲，将整场比赛推向高潮，燃爆全场。



图为慕钟丹尼智和“藏乐老炮”劲松合唱《草原上的骏马》。



图为梵音舍乐队和央金卓嘎合唱《一面湖水》。



图为复古乐队和仲白合唱《小羊羔》。



图为索朗次仁和旦曲阿帝合唱《爱的天堂》。



图为阿斯满和德吉才让合唱《阿拉羌色》。



图为唐嚓泽翁拉措和罗布桑珠合唱《永远和你在一起》。

总决赛现场依然由秋加措、昂旺文章、曲波、李佳瑛、韩剑担任评委。此外，此次比赛还专门设置了场外观察团，由各大高校的音乐教授组成，通过现场连线，他们对选手的现场表现给出了专业的点评和建议。

经过激烈的比拼，索朗次仁、梵音舍乐队分获冠亚军，阿斯满和唐嚓泽翁拉措并列第三名。他们均获得了康巴卫视2018藏历新年电视联欢会的直通卡，直通“藏晚”舞台。复古乐队第五名，慕钟丹尼智第六名，第五至第十二名的选手均获得了优秀奖。

总决赛将于本周五晚7点在香巴拉音乐微信公众号、康巴卫视网、康巴卫视微信公众号、香巴拉资讯APP平台播出，本周日下午在康巴卫视播出，敬请关注！

戳这里看决赛：

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（中国西藏网 文/曾晓慧）