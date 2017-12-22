2017-12-22 西藏日报

如果你漫步徽州古镇，定会被那青瓦白马头墙所吸引；如果你曾走访名山古刹，定会在其内的幽水边驻足……然而，这些不仅仅是古人审美情怀的体现，也不仅仅是古建筑的艺术之光。它们的存在，是在向后来人诉说着：在城市防火和建筑防火设计方面，古人已颇有建树。

最早的防火涂料

鉴于木结构的建筑特性，古建筑防火的第一步即是对可燃构件做阻燃处理。用涂抹灰泥的办法来提高可燃构件的防火性能，在我国古建筑中是采用最久且最广泛的一种技术措施。

早在春秋时期，就有“火所未至，撤小屋，涂大屋”的火灾预防办法。及至元朝，著名农学家王祯在他的《农书》中对建筑防火和防火材料更有详尽的论述。他提出了“火得木而生，得水而熄，至土而尽”的理论，由此将“白善泥”“枯莩碳”、砖末、桐油、石灰等物用“糯米胶”调和，得到了一种比较原始的防火材料。

隔火墙的阻火妙用

山墙、风火檐、室内防火墙、室外防火墙等防火分隔物也有防火和阻止火势蔓延的作用。我国古建筑的山墙中，硬山墙和马头墙的防火效果较好。风火檐的设计，不但要求不能开设门窗洞口，而且还要把墙上的屋檐用转或者琉璃等非可燃材料封严，不允许可燃构件外露，以此达到阻止火势从外部向内部或从内部向外部蔓延的目的。

风火檐。建筑物的两侧山墙和后檐墙上，若不设置门窗，不采用可燃材料，既可谓之风火檐，也叫封火檐。这是防火墙的一种形式。清朝雍正皇帝接受宫内发生火灾的教训，命令工部将三大殿的东西配殿以及东六宫、西六宫的两侧山墙和后檐墙改为风火檐。改造的总长度约4000米，对防止故宫内火势蔓延发挥了应有的作用。

马头墙。马头墙又称风火墙、防火墙、封火墙，特指高于两山墙屋面的墙垣，也就是山墙的墙顶部分，因形状酷似码头，故称“马头墙”。它是汉族传统民居建筑流派中赣派建筑、徽派建筑的重要特色。在古代聚族而居的村落或城市中，民居建筑密度较大，不利于防火的矛盾比较突出，而高高的马头墙，能在相邻民居发生火灾的情况下，起到挡风、隔断火源的作用，故而马头墙又称为封火墙。马头墙高低错落，一般为两叠式或三叠式。较大的民居，因有前后厅，马头墙的叠数可多至五叠，俗称“五岳朝天”。

室内防火墙。室内防火墙是指设置在室内的非燃烧体实体隔墙，可有效阻止火势在建筑物内部蔓延。明代，为确保盛放皇帝銮驾仪仗等器物的仓库万无一失，仓库除沿护城河设置外，还建造了绝对可靠的防火隔墙。每隔7间房屋空出1间砖房，内无门无窗；然后在房间内充填三合土，直到顶部，用夯压实；最后封砖盖瓦。这样一间无门无窗的“实心房子”起到了一堵5米厚防火墙的作用。

防火间距甩开火苗

《周礼·考工记》作为我国古代城市规划理论中最具权威的一部著作，提出了我国城市规划的基本思想和城市格局，隋唐长安、元大都、明清故宫就是以此为模板建造的。

它提出“经涂九轨，环涂七轨”，即城市内道路约16米，环城道路约12米，在一定程度上解决了建筑防火间距和消防通道的问题。

唐代长安城，从现代的遗址实测看，主街道宽都在40米至75米之间，宫城前横街宽达220米。明代宫中，三大殿曾三次被烧，最后还是用加大间距的办法来防火。

防火门窗不简单

防火门窗可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。在中国古代建筑中，故宫里的石制仿木门、徽州民居中的石库门，类似于现代的防火门。故宫乐寿堂与寻沿书屋之间，有一道石门，其外观与木构建筑的门完全相同，这个门也是具有防火性能的。徽式建筑中，木基门板采用方砖或铁皮镶贴地面，并用圆头铁钉固定，避免木质门扇直接受外火烧烤，可谓现代防火门、防盗门的鼻祖。清人夏仁虎《旧京琐记》“昔日玻璃未盛行，宫中用以防火患”指的就是将玻璃作为建筑材料用于宫中防火，类似于现代的防火墙。

消防通道畅通无阻

五代时期，后周世宗柴荣改造汴京时，明确提出了在人群聚居的建筑物之间，必须设置火巷，此后元、明、清一直沿用这种做法。火巷可以起到消防通道和防火隔离带的作用，不仅能为人员疏散和扑救火灾提供有利条件，还能有效阻止火势在相邻建筑间蔓延。

防火分区泾渭分明

中国古代城市一般利用街道、河流等将整个城市划分为不同的防火分区，即使发生火灾也不容易迅速蔓延。以隋唐洛阳城为例，整个城市由洛河和街道划分出不同分区，每个防火分区之间，约30米的防火间距和夯土版筑城墙能有效防止火灾蔓延。这已经有了些城市消防规划的味道。

避雷针设计巧防雷火

古人发现雷击也能引起火灾，所以千方百计设计避雷设施。徽州古代寺庙、祠堂等建筑屋脊上怪兽嘴里吐出的金属材质的舌头，实际上是古代的避雷针。