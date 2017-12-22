2017-12-22 彭蠡 西藏日报

2017年12月9日凌晨3时30分，广东海丰县公平镇一社区发生火灾，造成8人死亡；2017年12月1日凌晨4时7分，天津河西区，一大厦38层突发火灾，造成10人死亡，5人受轻伤。18个鲜活生命的消逝，不管什么时候提起，都会让人伤痛。伤痛之余，不难发现两起火灾都有一个共同特点：事发时间都在夜间。由此可见，夜间火灾危害不小，积极预防不无裨益。

夜间火灾危害较大，客观原因不容忽视。通常当日20时至次日凌晨6时人们多在室内娱乐、休息，警觉性低，而夜间火灾的火源也比较隐蔽，火灾发生时往往不能及时察觉。夜间火灾突发性强，处于入睡状态的人们被惊醒后，火灾可能已经蔓延到无法控制的地步，加上视线不佳，黑暗中难辨方向，造成逃生困难，很容易造成群死群伤。同时，夜间火灾扑救也存在发现晚、报警迟、出警慢等难点，特别是能见度低，会影响到救援人员的灭火救援行动。此外，电器老化、电线破损、乱接乱拉电线、电动自行车充电、乱堆杂物占用逃生通道等消防安全隐患的存在也成为夜间发生火灾和造成严重危害的重要原因。如，2017年5月16日凌晨5时许，墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉一处民房因电线短路引发火灾，由于事发时该民宅内三户人家正处于睡梦中，造成9人死亡的惨剧。

因此，预防夜间火灾，首先人们要提高防火意识，培养良好习惯。每个人平时要通过各种途径学习消防知识和逃生技能，提升消防安全意识，遇到火灾才能沉着冷静，迅速辨明形势，运用正确的方法自救逃生。比如，每日就寝前，牢记断电断气；在家中备好必要的逃生工具和灭火器；随时检查居住场所周边疏散通道是否堆放杂物或被锁闭。其次相关单位、管理部门应加强管理，完善措施。各单位、小区物业管理部门、住户等都应加强防火检查，对火源等加强管理，对电线、电器等进行检测和维修，保障疏散通道畅通无阻，组织开展夜间防火巡查。

夜间火灾可怕，源于它在夜间这样一个特定的时间和环境中，“点燃”了人们在生活中留下的各种火灾隐患。每个人都应该警惕，因为它很可能就发生在你我身边。