2017-12-11 中国西藏新闻网

她用孝心、爱心构筑了一个和谐的家庭，用事业心、责任心，用爱岗敬业的实际行动展示了共产党员的本色。

她就是斯朗卓玛，出生在昌都市一个农民家庭，兄弟姐妹8人，她排行第四。从小，斯朗卓玛就是父母的好助手，干农活、喂猪、放羊、烧饭、缝衣服等，样样能干。

2006年，大学毕业后的斯朗卓玛被分配到青藏铁路公司拉萨火车站工作，成为第一代藏族铁路工人。她想：“一定要做一名不负党、不负父母，不负兄弟姐妹的优秀铁路职工。”

孝，是中华民族的传统美德。斯朗卓玛深知父母将儿女养育成人所付出的辛劳，尽自己所能让二老享受天伦之乐。

斯朗卓玛的父母身体患有疾病，需长期吃药。为了更好地照顾双亲，2007年，斯朗卓玛在拉萨租了一套房子，把父母接了过来，坚持每天给父母洗脚、按摩、捶背。为给父母治病，斯朗卓玛跑遍了拉萨各大医院，寻遍了各种偏方。2009年，斯朗卓玛还带着二老到北京就医。

在斯朗卓玛无微不至的关心照顾下，父母的病情有了好转。在她的影响下，她的兄弟姐妹对老人都十分孝顺，虽然他们人在外地，但是常牵挂着老人，一有时间就到拉萨来看望老人。

一直以来，弟弟妹妹上学的学费都是斯朗卓玛负担，她还鼓励辍学在家的妹妹重新上学。在她的资助下，弟弟妹妹有的上了大学，有的已经走上工作岗位。

每当他们有什么困难，第一个想到的人是斯朗卓玛，因为无论任何时候，她都能提供最可靠、最真诚无私的帮助。兄弟姐妹有什么喜事好事，也是第一个跟她分享。

她的哥哥和两位姐姐都是地地道道的农民，斯朗卓玛每年定期寄钱给他们贴补生活。“只要看着亲人能健康、快乐地生活，我就很开心，再辛苦我觉得也是值得的。”斯朗卓玛说。

在单位，斯朗卓玛把对党的感情，化为做好本职工作的动力。参加工作以来，她先后在车站客运员、助理值班员、计划员、售票值班员、团委副书记、党支部组织委员、女工委员等多个岗位轮岗锻炼。不管在任何岗位，她都始终坚持干一行、爱一行、钻一行、精一行。

她把微笑和快乐带给了旅客，把辛苦和麻烦留给了自己，像一朵永不凋谢的雪莲花在青藏高原绽放。青藏铁路通车运营11年间，她用辛勤的汗水换来了20余项国家、自治区、铁路总公司及公司、车站授予的各种荣誉。

今年春运期间，由斯朗卓玛负责的拉萨站“五彩哈达”服务中心，共使用绿色通道卡服务重点旅客360人；与列车办理重点旅客交接73人次；收到旅客留言簿表扬12篇，锦旗3面；帮助老、幼、病、残、孕旅客162人次。

责任编辑：尹鹏飞