2016-04-18 中国新闻网

在察雅县有这样一个公司“曲宗勉唐画派唐卡绘画有限公司”，每周一到周六，这里有许多年轻的姑娘和小伙儿进进出出，住在附近的一位老阿妈说这是一所学校，但青稞君进去拜访后发现这里“管事儿”的竟是烟多寺的僧人洛加和东嘎。

“这是一所什么样的“学校”？它的学生又都是些什么人呢？

与大多数唐卡学校不大一样的是，这里的画室并不局促，每一间都宽敞明亮；这里有绘画唐卡画师、堆绣唐卡画师、泥塑雕刻师......73位画师。即使窗外车水马龙，画师依旧聚精会神。

陈列室摆放的证书是他们作品的获奖情况，满目的荣誉下，我试问一位上了年纪的画师，怎样才能成为一名出色的唐卡画师，他的回答大意如下：要有一颗喜静的心，要试着走进另一个世界......

染了黄色头发20岁出头的小阿佳，是家里最小的孩子，听说这里可以免费学习唐卡绘画和雕刻，便慕名而来，一学就学了三年，虽然雕刻作品的过程辛苦，但是腼腆的小姑娘怯生生地说，她喜欢做这个。

背向我们坐的小伙子次多，在面对大家对他的画作一片赞叹时，他并没有任何回应。洛加解释后，我们才得知，次多是先天性聋哑。他手头的唐卡画作已经接近尾声，这幅众人皆称赞的画作，是他几个月来的心血，他学习了9年唐卡绘画，作为老师教学也已经9年了。洛加告诉我们在次多才来学画的时候并不像现在这样开朗，当年12岁的他因为自己听不见也说不出，不合群、自闭且不自信，与大家学习生活在一起后，他逐渐改变了，现在的他自信又开朗。

在青稞君打着手势对他点赞，他憨憨的回笑后，青稞君不禁被这无形的力量感动，这份感动来自温暖的环境，也来自用刻苦勤奋改写自己人生的次多。

洛加还说像次多这种情况，在这里并不为奇，公司创办至今，他们共培养了28名聋哑学生，目前还有4名在读。

我们陆续的看到了15岁的向巴格桑和22岁的拉嘎。他们学习的时间并不长，还在练习初级课程。他们专心致志、一丝不苟，在无声的世界里专注挥笔，可以说，每一点进步都比普通人付出得更多。

洛加希望这些年轻的弱势群体，通过学习唐卡绘画艺术，靠自己的勤奋和努力，可以改变自己的生活。

25岁的洛松仁青背向窗子而坐，阳光从他背后照进房间，落在他面前的画布上。他手里正握着画笔蘸在色盒里调试颜色，准备为唐卡上色。完成这幅唐卡需要一年左右，这样的绘画姿势每天要保持十来个小时。洛松仁青告诉青稞君，一般从拜师到能独立完成一幅唐卡画作，至少需要七八年时间。他因为兴趣，19岁便来到这里拜师学艺，如今已经是第6个年头。在洛松仁青绝美的唐卡作品里，在这个烫着卷发，时髦的年轻人妙笔之下，古老的唐卡艺术在新时代依旧焕发着勃勃生机和活力。

旺堆今年20岁，浓密的头发染成了黄色，他告诉青稞君平时除了画画，他还喜欢玩网游，英雄联盟已经三十级了，这个1996年出生的年轻人与“潮人”们是一路人，他的身份却是属于西藏古老传承——唐卡画师。如果7年前没有来此学画，可能至今还在察雅县下面的村子里放牛。

在唐卡绘画的文化中，画一幅唐卡，表示着今生作画，来世能够出现在自己所画的极乐世界之中。每一幅画的精心绘制，都是绘画者的一场修行。青稞君认为洛加和东嘎在做的事情便是一场伟大的修行，洛加说他画了26个年头，从2010年至今，已义务培养毕业了460名农牧民家庭的学生。

地处三江流域、号称“康巴腹心”的昌都，是一处被世人逐渐熟知的热土。在其集康巴文化、卡若文化、茶马古道文化等为一体的地域文化中，唐卡艺术可谓一枝奇葩。线条工整流畅，色调活泼鲜亮，变化丰富的勉唐画派在这片热土上大放光彩。洛加说，虽然勉唐画派不太被世人熟知，也很少有机会和外界进行交流，但他仍会坚持义务办学，免费培养这些学生，目的是：使这一具有悠久历史的勉唐画派能够继续传承，让这些孩子掌握一项生存技能，自力更生的同时，可以让更多的人了解勉唐画派的魅力。

青稞君祝愿这些师生们可以将唐卡绘画艺术代代相传，用自己的智慧和汗水，使这一古老艺术派别——勉唐画派，历经千年而不衰。

涨知识：

勉唐画派又译称门赤画派。是西藏近代影响最大的绘画流派，以拉萨为活动中心，主要流行于卫藏地区。 该画派的创始人是勉拉·顿珠嘉措，他出生于洛扎勉唐（今山南地区），勉唐画派由此而得名。（西藏新媒体春季走基层采风团）