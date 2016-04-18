2016-04-18 中国新闻网

沿着川藏线、滇藏线两条自然人文景观集聚的国道，经历人文的巡礼，穿越历史的刻痕，网信君随采风团的小伙伴们来到了昌都市察雅县南部的卡贡乡村帮村。这个横断山脉深处的小村落又会是怎样一幅图景呢？

这个民居整齐、道路洁净的地方就是村帮村。鲜艳的五星红旗下，空旷的街道展现村落的宁静，村民的生活一如国旗的鲜艳和厚重，饱含着生机和幸福。

在安居工程的帮助下，村民们实现了幸福安居。为进一步实现“乐业”，村“两委”和驻村工作队带领村民，结合当地气候优势，将以前仅限于房前屋后栽种的苹果推向产业化，使村民人均年增收5000元以上。同时，还以“支部+协会”的形式，办起了砂场集体经济，仅2015年就使协会中困难家庭得到5000元分红，让村民们真正享受到了政策带来的实惠。

“现在这房子，多亏安居工程，单靠我一个妇道人家，想都不敢想。农忙的时候户长（双联户户长）会和邻居们一起帮忙，不然还真忙不过来，加上村里的砂石场分红，日子过得很好。”村民久阿拉姆说。

“儿子走得早，现在我老了，乡里就帮我把两个孙子送到林芝上小学。两亩地种苹果，村民帮忙照顾，平时村干部和邻居给我很多帮助，年底有砂场的分红。虽然有风湿病，但有医保，也不用担心太多，现在就是希望两个孙子能好好上学。”今年67岁的向曲说。

曾经当过兵的登增是现任村委会主任，从1986年起，他一直担任村干部。在拜访了村民后，他热情地邀请我们去他家看看。聊天时他激动地说：“现在国家对我们很关心，生活巴巴适适（很好）的。我还是村里的科技特派员，每年都和村民一起修剪苹果枝，过年的时候也很少休息。村里的砂场也是我在负责，我们的砂场砂质好，销路好，附带还有运输和劳务收入。将来我们准备继续发展苹果等特色产业，扩大村级集体经济，大家一起奔小康。”（西藏新媒体春季走基层采风团）