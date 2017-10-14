2017-10-14 新华社

新华社美国博尔德１０月１３日电专访：我目睹了西藏的巨大变化——访美国“博尔德－拉萨城市项目”总裁比尔·沃诺克

新华社记者 高山

２９年来，他１７次访问中国西藏、５次访问四川藏区；他带领美国专家到拉萨医院交流，深入偏远地区救治患病儿童；他向美国各界人士介绍西藏人民的真实生活，在社区中奔走募捐。

他叫比尔·沃诺克，美国科罗拉多州博尔德市“博尔德－拉萨城市项目”总裁。沃诺克日前在博尔德市市政厅接受新华社记者专访时，动情地谈起了自己眼中西藏的变化和自己的西藏情缘。

“西藏在变化，变化的是城市和乡村的面貌。过去２９年，我目睹了西藏的巨大发展，拉萨和周边地区越来越现代化，城市和乡村的基础设施都得到极大改善。”

“西藏不变的，是人民的友好与淳朴。１９８８年第一次到拉萨时，我就被那里的人民所感动，他们激励着我这些年来为推动博尔德和西藏人民的友好交往而不懈努力。”

拉萨与博尔德有相似之处，都有高大的雪山，都有热情友好的人民，双方在１９８７年就建立了友好城市关系。

沃诺克念念不忘这些年来西藏卫生事业的变化。“１９９０年，拉萨市人民医院妇产科病房还是陈旧平房，近几年，我再次造访这家医院时，发现那里已是全新的现代化病房。来自中国内地的帮助，促进西藏实现巨大发展。我知道，是江苏省援建的拉萨市人民医院，不少内地专家在那里培训当地医务人员。”

沃诺克介绍说，“博尔德－拉萨姐妹城市项目”已在中国藏区完成８个项目，大多涉及医疗卫生领域，资金也大多来自博尔德民众与机构的自愿募捐。他和项目的志愿人员经常通过邮件、短信、电话和募捐餐会等向博尔德市民介绍当今西藏的变化。

沃诺克的努力得到博尔德市民众和市政府的肯定和支持。博尔德市前市长肖恩·麦格拉斯告诉新华社记者，姐妹城市交流促进了博尔德与拉萨的相互了解，在沃诺克的不懈努力下，项目得到了博尔德市各界人士的支持，为双方的友好奠定了良好的民意基础。

本月中旬，沃诺克开始他的第２３次中国藏区之旅。“博尔德－拉萨城市项目”已募集３万多美元，将帮助数十名偏远地区学童接受医疗检查。