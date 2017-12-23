2017-12-23 肖涛 崔士鑫 张晓明 中国西藏新闻网

头人阿鲁松

察隅风光。

初识僜人首领

“这里是沙琼村，沙就是沙家浜的沙；我叫阿鲁松，鲁是鲁迅的鲁。”阿鲁松的这番开场白让记者暗自一惊：“这个僜人不简单，知道的东西还真不少！”

阿鲁松个子不高、微胖，圆圆的脸上两眼虽小，却炯炯有神。记者刚到僜人民俗村，就见他头缠白布、腰挂长刀、身着僜人服饰热情地迎了上来。

进门，一派热带果园的景象让记者又是一惊：水泥过道上面的葡萄架浓荫蔽日，一串串葡萄青翠欲滴，状如翡翠；红艳的美人蕉在风中摇曳，橙黄的杏子挂满枝头……这一切让人不免生发今昔何夕、此地何地之感。

察隅，藏语意为“杂隅”，“杂”有陶器、石崖、乱石等含义，“隅”即地区。历史上，察隅的土著居民被称为“杂”人，这里也就称“杂”人居住的地方。显然这带有贬义色彩、昔日的穷山僻壤已成安居乐土，于是如今的察隅人对此又有了另一种解释：适宜人居住的地方。一个尚未认定、民风奇特的民族——僜人，就生活在这片不是世外、尤胜桃源的地方。据介绍，僜人原来的意思是穷苦之人，如今的僜人早已经摆脱贫穷、“名不副实”了。

阿鲁松现在的身份是村委会主任、僜人首领。如果在网上搜索“阿鲁松”三个字，链接的网页数目之多足可和一些明星媲美，而最能吸引眼球的有两条：一是他有7个老婆、17个孩子；二是作为全国政协委员，阿鲁松曾经腰挂长刀坐飞机去人民大会堂开会，这在全国绝无仅有。

阿鲁松所在的家族姓杜希布林，由他的父亲在上个世纪初从印度带过来的10几户人家发展而来。作为杜希布林家族的首领，阿鲁松的家里挂了几十个油漆锃亮的牛头。据介绍，僜人为了夸耀富有，扩大自己的影响，往往在积累了一定数量的牲畜和粮食时，就大量杀牲，送大鬼祈求平安，同时宴请远近亲友。一个牛头，就代表宰杀了一头牛。阿鲁松的一个“得意之作”是一次性宰杀了17头牛宴请族人，5000多元一头的牛，自己家里养的不够就到外面去买，花钱之巨可见一斑。

阿鲁松告诉记者，当首领必须有雄厚的经济实力为后盾，改革开放前他们很难有这样的豪气。阿鲁松掘得的第一桶金还是捕鱼和打猎。在那个年代家里的年收入就有几万元，这绝对是一个让人咋舌的数目。现在，阿鲁松的收入更加可观。

阿鲁松应该是僜人里面第一个敢于“吃螃蟹”的人，早在人民公社时期，他就干起了“私活”——利用空余时间捕鱼、打獐子卖，并由此尝到了甜头。

旧貌换新颜

解放前，僜人生活在中印边界的深山密林里捕鱼狩猎、刀耕火种，睡在树枝上、住在山洞里，能搭个破草棚遮风挡雨就是一种莫大的幸福。

西藏和平解放后，当地政府把他们请下山来，分田地、建房子，让他们在平坦肥沃的土地上定居，翻开了发展史上新的一页。上个世纪80年代，从人民公社走出来的僜人分到了土地和牲畜，积极性和主动性空前高涨，日子一天比一天好了起来。阿鲁松就是村里率先富裕起来的典型。满头银发的得郎德老人告诉记者，这几十年来自己最大的感受是，曾经走路靠腿、吃水靠挑、耕地靠牛的日子因为有了各种机械而轻松不少，生活过得殷实而安逸。

新房、新村、新气象，沙琼村的发展由此实现了一个质的飞跃。

“不到下察隅不算到过察隅”，“没有吃过僜人家的手抓饭，不算到过僜人村”。在阿鲁松家，记者有幸吃了一顿丰盛的手抓饭。“手抓饭一般是给最尊贵的客人吃的，客人必须吃完，否则视为大不敬，如果对方是青年男子，主人就会留下来做女婿。算你走运，现在没这个讲究了，吃不完也没关系。”僜人张梅的一番话把记者惊出了一身冷汗，由此留下了采访途中同事取笑的把柄。

中午的手抓饭是阿鲁松的第七个老婆小青做的，她其实也是阿鲁松现在唯一的一个老婆。僜人有一夫多妻的传统，这主要取决于男方的经济实力，有钱者可以多妻，没钱的一个也娶不上。

下午，记者离开沙琼村前往沙马，阿鲁松一路相随，向我们讲述了许多有意思的事情，引得笑声四起。这个自称只上过小学的僜人，在记者的眼中是那么开朗健谈、风趣幽默、有生活智慧，难怪沙琼村这些年的发展这么快速。（记者 肖涛 崔士鑫 张晓明）