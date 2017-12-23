2017-12-23 吴勇 中国西藏新闻网

从札达县城到神山冈仁波钦有近300多公里的路程，为了在黄昏时看到冈仁波钦的雄姿，我们一早便从札达启程，沿途翻越了几座高山，在巴尔兵站补给过后，我们驶入了219国道。听说，往南不到100公里就是神山了。

汽车在219国道上飞奔，南面是绵绵不绝的喜马拉雅山脉，北面是冈底斯山脉，两大山脉相距不到30公里，这种奇妙的自然景观令人称奇。

下午7点，夕阳的余辉照在冈底斯山众多山峰的顶上，发出一种金山的光芒。在阿里，这种颜色代表着一种民族的荣誉、苦难和信仰，我们在经历了磨练后，我们对“爱”的信仰已变得坚定，阿里给了我们荣誉，这荣誉将激励我们走过以后所有征程。哪怕前路漫漫，苦难重重，我们仍会风雨兼程，追求不止。

群峰之中，有一处山峰一直隐藏在云雾里不肯露出它的尊容。想必它就是神山冈仁波钦，一年四季只有它才会这般神秘和不肯示众，我们用卫星定位仪测量后，发现它果然就是冈仁波钦了。

书本中、画片上看过几百回的神山，一旦亲自面对它时，还是有说不出的激动，曾经是我心中梦想过千万遍的神圣高山，真的在夕阳中进入它时，一份久违的感动却上心头，拂也拂不去——虽然它一直躲在云雾中，但我的眼睛似乎已穿过云层，真真切切地看到了它。

冈仁波钦是冈底斯山脉的主峰，海拨6650米，藏语意为“众山之根，万水之源”，号称“雪山之王”。古印度人认为冈仁波钦为世界中心，日月星辰以此为轴心往复环绕，各行其道。

由于冈仁波钦在宗教里拥有至高无上的神力，来这里朝拜的信徒不计其数，尤其是逢藏历马年更是人山人海、信徒们认为如果转10圈，可在500年轮回中避免下地狱之苦，转100圈便可成佛升天。

“你永远奔驰在轮回的路上，一路扬着朝圣的长旗”。

我们到达神山的时候，虽然不是转山的高峰期，但仍有很多人在此朝拜，一些老外背着重重的行装，手拿拐杖，乐此不疲地围着神山转了一圈又一圈。转一圈神山50多公里，我们时间不允许，不能走上转山之路。为了了却心愿，车友们甚至把车开到山上，希望能用汽车轮胎丈量一下路程，他们的这一做法最终被陡峭的山路阻断了。

朝拜的人多，神山脚下已形成了一个很大的镇，这里不仅能住到太阳能暖房，还能买到一些从拉萨运来的藏饰品，虽然式样不怎么好，但价钱却贵得惊人。

下午7点30分，冈仁波钦仍然躲在云雾中，没有一点要露出尊容的意思，我们开始焦急，在心中默默祈祷，希望神山能露出脸来，哪怕是一角，我们也不枉此行。

然而不管我们怎样祈求，神山上的云层仍岿然不动，像一朵棉花一样，把神山包裹得严严实实。

太阳就要下山了，我们还能看到冈仁波钦吗？

我们把汽车开到离神山稍远的一片广阔的草地上，打开音响，跳起舞蹈，希望能用这种方式打动神山，然而神山还是对我们的真诚不理不睬，在云雾中高傲地窥视着对面喜马拉雅山脉拉木娜尼峰——那是冈仁波钦的妻子。 我深深地呼吸了几口气，将自己安静下来，对着不语的自然和神山，发出了真诚的呼唤。

众神默默，群山不语，轻如叹息的微波却不肯给我。

我俯下身，直直地跪在神山脚下，把哈达举在头顶，用最虔诚的方式叩拜自然之精灵。

苍天在上，我曾发过誓，这一生中只能给父母下跪，然而在这壮美的自然面前，在神山威严的脚下，我跪了下来。

我跪得坦然，跪得踏实。

奇怪的是就在这时，冈仁波钦头上的云彩慢慢地变薄，就像海上的波涛，一浪一浪涌过来涌过去，最后，它在傍晚7点50分终于真真实实地呈在我们的眼前。

我们屏住呼吸，惊异于神山的雄大，更惊异于它居然给了我们一个完整的容颜。

1分钟后，云雾再次袭来，神山再一次躲进云层。

我们没有欢呼，一股巨大的力量把我们定在了草原上，神山留给我们惊鸿一瞥已使我们终身难忘，我们不敢奢望太多。

没有一样东西是永远能够掌握在自己手中的，那么就让它随风而去吧 。