2017-12-23 吴勇 中国西藏新闻网

就要离开狮镇了，像一对刚刚认识而相见恨晚的朋友，正谈得投机的时候，耳边响起了长亭话别的乐韵。

我在狮镇只呆了4天，但却对这里有了一份难以割舍了情愫。不可否认，我是怀着一种好奇的心理来到狮镇的，我想我只是一个匆匆过客，已经不年轻的心不会再对任何地方报以热情了，但就在我深入到狮镇的骨髓中后，我竟然被这座荒原中的小城所俘虏。

4天不短，40年不长。

我还能有机会再到这座城市里来吗？它的红柳，它的戈壁，它街道上的向日葵，直到它夜晚的狼嚎，直到生活在这里的每一个生命。

在这里，我感到狮镇人永不息止地超越和升华的那种生之冲动，生之快乐。他们给我的灵魂以涤荡以超越。

我超越我自己了吗？

我已成为一个热爱生活的人吗？

我能在以后的工作中找到自己的位置吗？

新月如勾，我费尽思量。

9月12日凌晨7点，我们告别狮镇。

夜空中的新月像一只号角，为我们吹奏起送别的乐韵。

从狮镇到札达一路下坡，80多公里的柏油马路就像“灞桥”的柳枝，带给我们无尽的离愁苦。

“云归忆长安”，我们不再回头。

狮镇离札达县城284公里，途中要翻越两座海拔5000米以上的高山。山路弯曲，行车十分困难，我们在盘山公路上不时会被下行的大货车挤到路边，进退两难，有时汽车的一个轮胎就悬在半空，让人心惊胆寒。

中午12时，我们来到一处山谷中补给，这里水草丰美，山涧小溪蜿蜒在山谷中，许多藏族同胞在草地上扎起帐篷，开起了帐篷旅馆和帐篷茶馆，收入颇丰。上山后就是一望无际的平原，汽车在平原上朝西走近50公里就是魔幻般的札达土林了。

山谷中一间名为“雪域花园”的主人早把一壶壶香喷喷的酥油茶打好，饥渴难耐的车友们不一会儿就把几壶酥油茶喝了个底朝天。

雪域花园的主人是一位名叫格桑的22岁的藏族姑娘，5年前她从日喀则到来这里做起了生意，几年下来，格桑手头有了不少的积蓄，于是她又在茶园旁搭起了两顶帐篷，开起了帐篷旅馆，由于服务周到，卫生条件很好，很多路人都乐意在她这里歇脚。

3年前，在这些众多的客人中，格桑相中了一名汉族小伙，虽然小伙子只是一个匆匆过客，但格桑却对他满含深情，小伙走后，格桑就一直在这里苦等着她所爱的人的到来。

“3年前，我和他在这里相识，他对我很好，并答应第二年回来娶我的。”格桑在说这话时，就像在给我们讲述着一个久远的童话，让我们将信将疑。

“我真的希望她回来娶我，可是自从他走后，就再也没有回来过。”

竟然有如此痴情的少女，只为了一个曾经飘渺的诺言，就在此苦等了3年。

爱情到底是什么？等待的滋味到底是甜蜜还是苦涩，这个答案我们真的难以找到。在这样一个偏远的地方，爱情正以我们所不能理解的方式发生着，它改变着一个少女的生活，同时也拷问着我的爱情观。

3年来，格桑在欣喜中等来一批批过客，然而这中间却没有一位是他的心上人，也许那个青年早已把她忘记，也许青年当时对格桑只是说了一句玩笑的话，但这对格桑来说却是海誓山盟，却是永不放弃的坚持。为了这个诺言，她甘愿苦等。

“与其在悬崖上等待千年，不如在爱人肩上痛哭一晚”。