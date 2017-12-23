2017-12-23 庞书纬 曹婷 张曦 新华网

原标题：青藏高原上最年轻的地级市——十世班禅大师故乡见闻

新华社西宁３月１０日电题：青藏高原上最年轻的地级市——十世班禅大师故乡见闻

新华社记者庞书纬、曹婷、张曦

２０１３年，作为十世班禅大师故乡所在地，青海省海东地区完成了“撤地建市”，成为青藏高原上最年轻的地级市。

来自中共海东市委的数据显示，２０１３年，海东市ＧＤＰ总值达到３３３亿元，城镇居民人均可支配收入达到１９１６５元，农民人均纯收入达到６１５５元，较１９７８年分别增长了约３２倍、５３倍和４０倍。

十世班禅大师故居位于青海省海东市境内的循化县撒拉族自治县文都藏族乡。走进故居，五颜六色的经幡随风飞扬。佛堂中摆满了信徒敬献的哈达、酥油灯和供果，空气中散发着藏香与酥油混合的气味。

“班禅额尔德尼”是藏传佛教两大领袖人物之一。１７１３年，清政府册封五世班禅为“班禅额尔德尼”；并追封此前四世。十世班禅大师１９４９年举行坐床大典，此后数十年间，他坚持维护祖国统一和民族团结，被邓小平称赞为“我们国家一个最好的爱国者”。

“大师圆寂已经２０多年了，这里的香火从没断过，人们生活越来越好。”每天清晨，７５岁的藏族老人旦培总是早早起来，静静地擦拭供桌，清扫佛堂。佛堂北墙中央，供奉着十世班禅额尔德尼·确吉坚赞的画像。

旦培告诉记者，作为十世班禅大师的远亲和忠实信徒，他已经在故居中服务了３０多年。

走出故居，记者见到了故居所在地文都乡毛玉村党支部书记才让加。说起村里近几年的变化，才让加告诉记者，２０１２年，青海省“党政军企共建示范村”活动启动以来，毛玉村成为首批“示范村”。“现在水泥路修到每一户门口，全村都有太阳能路灯，每户都修了砖房，自来水、卫星电视家家都有。”

在青藏高原特别是广大藏族群众聚居区由于地广人稀，过去广大农牧民想要办理信访、计生等事务，往往需要搭乘班车、骑马甚至步行到所在县城，一个来回短则一天，多则数天。

如今，记者在文都乡人民政府看到，２００多平方米的农牧民办事大厅中，设有计划生育、合作医疗、新农保、就业等１０个窗口，为辖区农牧民提供“一站式”服务。而让旦培印象深刻的是２０１３年年初，他的医保卡不慎遗失需要补办，文都乡政府的两名干部为此登门服务，短短三四天，一张全新的医保卡就送到了老人手中。

旦培告诉记者，２０１３年年底他患了肺炎。“我想着这下麻烦了，闹不好要跑几十里去县城治病了。没想到在乡中心卫生院治了两个礼拜，就全好了。出院结算，自费部分还不到一千块钱。”旦培手里拨动着念珠，缓缓地说。

来自青海省卫生与计划委员会的数据显示，作为我国除西藏外面积最大的藏族群众聚居区，从２００９年开始，青海投资２４亿元改造基层卫生机构的硬件设施。目前，全省乡镇中心卫生院标准化率达９５％，村卫生室标准化率达１００％，全省新型农村合作医疗参合率达到９８．４％。“小病不出村、常见病不出乡、一般重症不出县”的目标正在一步步实现。

“（十世）班禅大师上个世纪８０年代的时候回来过一次，教导我们要多学习外面先进的东西。我的两个孙子都上了大学，一个已经在西宁工作了。”旦培说。

如今的文都与青海其他地方一样，现代文明的影响早已无处不在，发微博、上微信，对于这里的年轻人早已不是新鲜事。旦培的小孙子更果扎西如今在青海大学会计专业学习，能讲一口流利的汉语。即使这样，许多传统习俗，在这片古老的土地上依旧延续。与大师故居一路之隔是座诵经堂，里面供奉着佛祖释迦牟尼和十世班禅大师的画像，两侧是硕大的经筒，村民们轻轻转动经筒，神态虔诚而满足。

大师故居门前不远有株古树，传说上世纪四十年代寻找九世班禅转世灵童时，这株古树曾在圣湖中显影。与古树几步之遥，就是翻修不久的公路，连接着县城循化、省会西宁，连接着数千公里之外的拉萨和日喀则，连接着外面广阔的世界。（完）