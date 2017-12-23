2017-12-23 慕云歌 中国西藏新闻网

晋美站在自家门口，遥望远方的布达拉宫。

住在次角林村的丹增，每天都可以在家门口遥望布宫，她觉得晚上有灯光的布宫最好看。对她来说，白天在布宫面前，那壮丽伟岸的宫殿让她心中充满着虔诚；当夜晚离开布宫时，眼中的布宫却又秀美迷人。晴天，布宫在阳光下娇艳地展露雄姿；雨天，布宫在迷蒙中云天一色。每当丹增出门时，一不小心，轻轻抬头，便能看到布宫那瑰丽神奇的面容。而随着大型舞蹈《文成公主》的舞台搭建在她家旁边，以后每年的藏历四月十六，她都可以在家门口欣赏到这场纪念文成公主的舞蹈演出。远有布宫美景，近有《文成公主》，对她来说，幸福生活就在眼前！

一推门 便是一片风光

5月末的一天，家住次角林村的晋美显得很忙碌，她正在招待来进行土地普查的政府工作人员，干净整洁的院子里，熙熙攘攘聚了一大圈子人，晋美忙前忙后，又是倒茶又是帮助测量土地，脸上的笑容看起来是那么灿烂，那么幸福。

听晋美说，她的子女们现在都有了正式的工作，两个儿子一个在政府部门做环艺，一个在赛康百货做行政，而女儿丹增则在百益百货做人事，整个家庭的经济收入在次角林村算是比较好的。

生活的富足使晋美的生活态度也变得豁达，除了每天接送孙子，打扫卫生，照顾家中成员的饮食起居外，她最喜欢的就是站在自己家门口，遥望远处拉萨城里的布达拉宫，她认为自己现在的幸福生活都来自于那座宫殿的赐福，因此她常常会在心里默默祈祷，希望家庭和美，子女平安。

另外，就在她家的旁边，将于藏历四月十六举行的大型舞蹈演出《文成公主》的舞台，也在紧张建设中，而晋美也将参加这次盛会。

作为历史上文成公主曾驻足留恋的地方，次角林村的历史比我们想象的还要久远，而随着拉萨旅游业的发展，这座与拉萨市隔河相望的村庄也开始了发展的道路，今年第一次举办的《文成公主》大型舞蹈演出，便是这座村庄的一次尝试。

对晋美来说，推开门，是心中的殿堂，院子旁，是文化的舞台，她的家庭就这样坐拥着美景与文化，生活怎能不幸福呢！

生活在布宫的身旁

晋美的女儿丹增，今年25岁，是一个性格有些腼腆的姑娘。她在成都念了一段时间的大学后，回到了拉萨，在布宫广场旁的百益百货上了班，开始了自己成人之后的生活。

随着旅游旺季的到来，商场的客人渐渐多了起来，而丹增的工作也愈发忙碌。当她坐在时尚感十足的商场中，穿着一身整洁的工作服时，那浑身上下充盈的现代化时尚气息，让人很难感觉到她与那座古老的村庄有着亲密的联系。

每天，她坐着哥哥的车去上班，晚上再开车回到次角林村的家中。一天的生活，就在这往返穿越拉萨河中简单地过去。但是，无论在哪里，她离布宫的距离总是那么近，那么亲密。

按丹增自己的话来说，无论是在家中，还是在公司，她总是生活在布宫的身旁。在家时，遥远的布宫是她生活信仰的来源，在公司时，眼前的布宫是她最亲密的长者。在这每天来来去去的生活中，布宫已经成为她生命中最重要的支撑。

丹增对自己未来的生活有着明确的规划，正在西藏大学上电大的她，今年7月份就要毕业，对她来说，现在她在百益百货的这份工作只是人生的一段过渡期，她希望参加公务员考试，有一份稳定的工作，为家里出一份力。而在谈到对自己另一半的要求时，丹增很不好意思，还是旁边的同事笑着替她回答：老实、孝顺父母就行了。

生活在布宫旁边的她，有着一颗简单纯洁的心，她的愿望也是简单纯洁的，而这种简单又何尝不是对生活的一种知足常乐，对爱情的一份真诚细致呢！

■采访手记

我曾对遥远的西藏有着深切的期盼，大昭寺、布达拉宫、纳木错、桑耶寺……在那片雪域高原上，每一个名字都像一颗璀璨的珍珠，在历史的长河中放射着光芒。当我来到拉萨之后，第一件事便是去布达拉宫，去看看这座梦中的殿堂。

它的历史自不必说，单单是看着它每天陪伴在我们的生活中，每天在它的脚下享受着温暖的阳光，我便觉得幸福是如此的真切。

在这次采访中，我有幸从另一个角度来遥望它，从次角林村向远方遥望，布宫像是站在整个拉萨市的肩膀上，那么巍峨、那么雄壮，那洁白的宫墙在阳光下散发着大片大片亮眼的光芒，照耀在拉萨市的大街小巷，让人有种想要膜拜的感觉。

我喜欢布宫，喜欢在它的身旁过着属于自己的日子，每当我坐在甜茶馆里或是行走在拉萨的大街小巷时，我总有种感觉，布宫就在那里静静地望着我，像是一位长者对晚辈的关怀般，给我带来心灵的充实。

我爱布宫，也爱这片土地。